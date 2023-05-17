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土大選 民主獨裁並存

聯合報／ 劉瑞華／清華大學經濟學系教授（台北市）

上周末舉行的土耳其總統大選，三位候選人的得票比率都未過半，現任總統厄多安將和在野黨的對手進入兩周後的第二輪投票。由於厄多安在烏俄戰爭發生後，屢屢不配合美國主導的制裁俄羅斯措施，選前媒體都認為美國期待厄多安能順利下台，而且還出現一個奇怪的說法，稱之為「民主方式結束獨裁統治」。

厄多安是獨裁者嗎？美歐媒體經常有意把他和普亭歸為一類，例如說他執政了廿年。其實這廿年的算法是指從二○○四年到二○一七年擔任土耳其總理，那時土耳其政府是內閣制，總統為虛位元首，總理是執政者。二○一七年厄多安主導了修憲公投，改為總統制，任期五年，他在二○一八年第一次當選總統，今年競選連任。經過國會組閣、全民公投、總統直選，這些民主程序所決定的執政者是獨裁者？在以民主改革自豪的台灣人民耳中聽起來會不會覺得離奇？其實，民主會導致獨裁，這是政治經濟學早早就被證明的理論。

民主會導致獨裁的結果並不難理解，因為民主只是以「少數服從多數」的方式決定權力的授予，獲得權力時雖然有多數選民的支持，並不一定做的事情都能得到多數人的支持。嚴格定義之下，只要一件事違反多數民意，就可以稱為獨裁，不過這個理論最重要的意義在於，不管民選的執政者做了多少違背民意的獨裁決策，仍是民主選出的人，因此民主與獨裁會在現實中同時並存。

工人階級出身的厄多安在從政之初是一位改革者，帶領土耳其創造出很好的經濟表現。長期執政後的作風顯得有些張狂，不過若要說獨裁，未必比其他一些民主國家領導人來得嚴重，選舉的壓力主要還是來自經濟，最大的問題就是通膨。厄多安處理通膨的政策是惹怒美國的原因之一。

土耳其在廿一世紀可說是經濟全球化的資優生，利用擴大貿易創下快速經濟成長。由於必須依賴進口的石油與天然氣，土耳其雖然是「北大西洋公約組織」的一員，對於經濟制裁俄羅斯的措施並不配合，而且厄多安認為物價快速上漲的原因是輸入性通膨，反對大幅度提高利率的方式控制物價上漲。對照之下，土耳其的經濟處境與台灣相當類似，作法也差不多，只能說我們現在是受地緣政治之苦，而土耳其則是地緣經濟的受害者。

厄多安在總統大選的第一輪得票雖然未過半，但是取得領先，代表多數土耳其選民雖不滿意，但也並不認為挑戰者一定會做得更好。兩周後的第二輪投票並不是民主與獨裁的選擇，應該是由經濟所左右。

十多年前一位土耳其經濟學者來台灣訪問，在我任教的學校座談時樂觀的表示，土耳其的經濟政策是學習台灣的發展模式，希望下個階段能學到台灣的高科技產業技術。如今我一方面感嘆土耳其沒有學到台灣的經濟，一方面慶幸他們沒學台灣的政治。土耳其的總統將會在第二輪投票獲得過半選民的支持，而我們的總統在明年選舉時，由於採取相對多數決，有很大風險會由得票未過半的人當選。

土耳其 俄羅斯 通膨

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