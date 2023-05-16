教育部請當就學的靠山

這個學期過了一半，卻有同學反應，現在才拿到這個學期的就學貸款，這是怎麼回事？

就學貸款是政府協助學生繳納書籍費、住宿費及生活費等的貸款。照理來說，這筆貸款應該要在註冊前後及時發放，學生才不會捉襟見肘無法順利註冊；但現行《高級中等以上學校學生就學貸款辦法》，沒有政府或學校在貸款撥款前先代墊費用的規定，結果很多孩子要到期中考後，才能拿到就學貸款。註冊怎麼辦？請你自己想辦法。

教育部於一○四年意識到這樣的窘境，曾以行政指導的方式「建請」各校於學期初幫忙墊付就學貸款，卻並無強制力，學生還是得再去借錢等待就學貸款；有的學生只好先跟老師借錢，老師還不一定收得到還款。所幸家扶中心等民間團體發放助學金，即時伸出援手，也是學生的靠山。

可惜教育部不是學生的靠山！想讀書的孩子，學期初沒有就學貸款，難道能找教育部的長官借錢嗎？當然不能。但教育部只要修法，讓法律更貼近我們這些學生，就能提供最大的幫助。教育部卻無視物價連年上漲，就學貸款申請門檻十五年沒調整；即使申請成功，還要等待數月才能撥款。

寫得這麼明白，教育部仍有可能置若罔聞。已經有人發起自救，在公共政策參與平台邀請大家連署修正《就學貸款辦法》。

請教育部盡快召開諮詢會研議修法，救救孩子！