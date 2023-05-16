台經濟成長倒數 全因地緣政治

主計處公布今年第一季台灣經濟成長率為負三點○二％，創下二○○九年第二季以後、金融海嘯以來單季新低。表現世界倒數，只比神學士統治的阿富汗負廿點七％、經年戰亂的敘利亞負三點九％好一些。已開發國家如美、日、歐元區、韓國、中國，甚至深陷戰爭泥沼的俄羅斯、世界窮國海地表現都比台灣好，菲律賓六點四％、孟加拉七點二五％更讓台灣瞠乎其後。蔡總統不久前「台灣經濟廿年來最好」言猶在耳，不過短短幾個月竟如此不堪。

第一季數字或許不必緊張，但許多上市公司原先第二季好轉的期望可能落空而延至第三季甚至第四季，五窮六絕七上吊將折磨一陣子，未來幾季經濟成長率讓人擔心問題恐更大。

新冠疫情期間綠媒宣傳中國崩潰垮了，台商外逃回流如千軍萬馬之勢不可抵擋，民進黨政府當成偉大政績宣傳。既然這麼多台商撤回台灣，為何不能貢獻經濟成長率？那裡出了問題？

台灣經濟出問題，可歸因民進黨兩岸政策讓投資者避開地緣政治風險的苦果已出現，只是沒料到衝擊如此快速巨大。巴菲特近乎出清台積電持股敲響的第一警鐘造成投資人虧損，但攸關台灣長期經濟發展動力減弱的後遺症將如颶風橫掃全台。

主計處直指負經濟成長率主因之一是「固定投資明顯不如預期」。民進黨政府喜孜孜把台積電的巨額投資當外交籌碼往外送，弄到台灣「固定投資明顯不如預期」，真心換來的就是影響長遠的負經濟成長率。

最近固態電池廠商輝能科技投資約新台幣一七五八億元於法國興建超級工廠，法國總統馬克宏親抵現場。行政院副院長鄭文燦指出，輝能先前投入四十二億元在桃園觀音新廠，說是因政治議題赴海外「有點扭曲」。但一七五八億是四十二億的四十二倍，為什麼不能說服輝能不必擔心地緣政治？因為美國聯邦眾議員提出兩岸戰爭時要摧毀的台積電不在法國，而馬克宏主張歐盟「不應該陷入世界的混亂和不屬於歐洲的危機」，更能吸引重視區域安全的經營者。

假如台灣沒有兵凶戰危疑慮，台積電海外設廠的巨額投資、輝能一七五八億或可悉數留台，台灣投資環境更具吸引力，經濟成長率絕對不是負三點○二％。再不扭轉困境，出走的固定投資不會回來，經濟成長失去長期動力，出口持續減少、台幣趨貶、通膨不去、失業率提高，經濟苦果將由全民承擔。