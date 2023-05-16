AI新時代 到底誰該學外語？

我在媒體發表「無需學外語的AI新時代」之後，被部分「雙語政策」的狂熱支持者扭曲為「完全不需要學外語」。事實上，外語學習仍然會在未來的教育體系中佔有一席之地，而且會比很多現在的熱門學科都還歷久彌新，甚至於成為新寵。

先舉個真實的歷史事例佐證外語的重要性。明萬曆年間日本入侵朝鮮，勢如破竹直逼平壤，朝鮮遂求救於明，明雖國事如麻但仍出兵助朝，並且經過十三年苦戰之後把日本打到了釜山，並且要求日本無條件投降。然而明廷卻沒有一個人懂日文，最後找了一個在日本混過的無賴參與談判，結果此人兩面糊弄，等於出賣了明朝，但明朝竟是在兩年後才發現真相。由此可知外語的重要性。

但我的重點則是，在AI翻譯科技如此發達的情況下，是否需要如現在一般，人人都要花許多時間學英語？更遑論以英語取代中文成為教學語言。要回答這個問題，我們必須先破除兩個常見的迷思。

首先，並不是人人都有語言天分。語言能力一如數學、音樂、繪畫、體育等能力，並非一種普遍性的能力。因此，過度以語言能力來評斷一個人的綜合能力或專業能力，對多數孩子都是不公平的。而且，每個人的學習能量是有限的，多花時間學外國語言，必然少花時間學本國語言；讓外國語言進入專業科目學習，必然稀釋授課內容。

因此，過度學習外語必然造成中外語言皆平庸的結果，同時知識吸收分量大減，最終傷害到下一代真正的競爭力，也就是學習、思考與創造等三種能力，因為三者都需要專精一個語言。

另外一個迷思是，外語的口語能力最重要。如果如許多人所言，學外語是為了拓展國際觀，亦即取得豐富多元的知識，故當然是要靠閱讀，而非吸收知識能力極為有限的口語。但在AI翻譯軟體與裝置不斷躍進、電子文本可以一鍵翻譯的情況下，以本國語閱讀的範圍將遠非半生不熟的英文所能企及，這時到底還有哪些人需要學習外語來閱讀？

未來除了每個領域中的專家中的專家之外，外語學習只有三種情況：對語言有興趣、想深入某些領域、想強化創造力。這些領域包括如高階外語教學、語言學、外國文學（及翻譯）、哲學（及翻譯）、高階涉外等領域。不過即使在高階涉外領域，最後外語主要會用在確認精準與增進感情，而不是用在談判協商，因為在未來以本國語言透過同步翻譯軟體與外國人溝通，絕對會比使用外語來得精確。

其次，AI雖會使一般人學習外語的需求驟減，但外語的教學單位並不會因為AI而失去存在的意義，反而會成為新時代的核心領域。因為，在AI滲入生活的每一個層面後，語言學者將可以其對語言各個層面的精細知識，參與AI的發展與精進。

更關鍵的是，由於人類唯一可以不被AI取代的能力就是創造力；有此能力才能對AI提出有創意的提示（prompt），讓它為你創造出具有創意的產品。因此，外國文學（不論透過教學或翻譯）因能提供大量不同於本國文學的創意激發，必然成為AI時代不可或缺的知識對象。

總之，在未來外語還是非常重要，但那將是專家才需要的知識了。