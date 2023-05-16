科技．人文聯合講座／離岸風機前景未明 小心複合災難

審計部去年七月底指出，截至二○二一年底止，我國離岸風電累計的裝置容量為二三七百萬瓦，只達成原來預設目標二六七四百萬瓦約百分之九，進度嚴重落後。能源局回應時仍一派樂觀，指出大彰化風場、彰芳風場、海能風場、允能風場等正積極施工，預估二○二二年底離岸風機累計設置可達兩百座以上風機。

餘音繞樑，言猶在耳，本月六日最新報載，因疫情、戰爭影響供應鏈，以及「個別廠商興建問題」，共有四座離岸風場向能源局申請展延；能源局證實，其中，允能風場、海能風場因展延期限不足，將執行扣除履約保證金。

所謂「個別廠商興建問題」指的是什麼？我相信是數起「滑樁」意外。根據網路部落格「東尼能源小教室」描述的去年允能風場在雲林外海的滑樁意外：「七月十一日，他們正在打單樁式水下基礎時，據說剛立起來在海床上，整根一千多噸的單樁就這樣陷入海底消失不見！」而這樣的滑樁意外並非孤立事件，連續三年，每年一次。「滑機」除了造成工程落後，也燒出財務危機；今年三月，這堪稱「亞洲最大風場」的允能有可能破產，在風力圈、金融圈投下震撼彈。

回想五十年前我在台大修習海洋地質學時，陳汝勤教授提到：「台灣海峽，尤其雲彰海脊一帶，有許多冰河時期留下來的遺留沙（relict sands）」。這種「遺留沙」在海床上堆積，形成「砂脊」，大型的厚達數十公尺，延綿數十公里，並且會因海流而移動換位。我一直以為這是基本常識，然而，台灣的離岸風能開發似乎沒有預期到這個風險，三起滑樁意外可能就是因海底漂沙而致，監察院是否應介入調查？畢竟，田秋堇委員曾經就台電因核四廠興建時未尊重地質調查為由對經濟部提出糾正。

民進黨政府堅持二○二五廢核，承諾發電缺口將由綠能承擔，經濟部對於離岸風電寄以厚望，然因一再跳票，前景未明。另方面，台灣是一個天然災害頻仍，複合性災難多發的地區。陸上風機就曾經因颱風來襲而斷葉、折腰、拔根；二○一五年蘇迪勒颱風來襲，高美溼地斷了七支風機，損失近八億新台幣。離岸風機除了怕颱風，也怕暴雨洪患帶來的海底土石流，更擔心地震造成土壤液化。二○一六年二月六日美濃大地震，造成台南市永康區維冠大樓倒塌，一百一十五人罹難，原因就是大樓地基發生土壤液化。我認為，雲彰海脊的漂沙地質應該不如台南永康的地基，離岸風機的風險不小，民進黨總統候選人賴清德前市長應有所感。「折『機』沉沙鐵未銷，且將磨洗問前朝」！（作者為台灣大學地質系退休教授）