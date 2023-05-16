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行人地獄 從交通工程改善

聯合報／ 蘇上允／大學生（宜蘭礁溪）
台灣交通混亂，被外媒嘲笑是「行人地獄」。本報資料照片
台灣交通混亂，被外媒嘲笑是「行人地獄」。本報資料照片

台灣被CNN形容為「行人地獄」後，各縣市開始積極大執法，交通部也跟進將罰款提高至三千六百元。然而，跟著新聞走的交通政策，能真正解決交通安全問題？政府千萬不能忽略最根本的交通工程改善。

台南女童遭撞身亡，同一個路口在事發不久前也有行人遭撞，顯示這恐非單一駕駛人失誤造成的悲劇。路口行穿線沒有退縮，造成駕駛人轉彎的視線死角，也有可能是將行人置於危險中的原因。只有改善交通工程設計，才能真正減少交通事故。

許多國家都已經意識到這點。荷蘭的交通政策將行人、自行車、公共交通放在第一位；美、澳、加等也著重行人與自行車的安全。相較之下，台灣在交通工程設計上，缺乏對行人和自行車的考量，導致與機動車衝突不斷。

政府應積極面對那些看似難以改變、卻能真正改善交通環境的問題，例如應加強交通工程設計師的培訓和檢定，提升他們在道路設計中的安全意識和技能水平；加大對交通工程的投資，確保交通設施的更新和改善；並勇於檢討交通工程設計法規，積極推動修法。只有這樣，才能創造一個安全、順暢的交通環境。

自行車

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