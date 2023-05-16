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侯郭之爭 請講明遊戲規則

聯合報／ 陳招池／資深教育工作者（苗縣頭份）
國民黨總統參選人即將出爐，人選包括新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）。本報資料照片
國民黨總統參選人即將出爐，人選包括新北市長侯友宜（右二）與鴻海創辦人郭台銘（左二）。本報資料照片

國民黨最快明天將公布總統參選人名單，若是如此，還請朱主席公布遊戲規則，至少讓國人有個心理準備，不會落得到處找「眼鏡」。

這次的總統選舉備受國人關注，因為「大小姐」執政將滿，除了處處撒錢擺平執政無能，根本談不上福國利民；而民進黨接棒的賴清德又表明要走蔡英文的路線，更令人擔心噩夢連連。

想爭取大位的郭台銘動作頻頻，全國走透透，大爆料、政見盡出，炒熱冷冰冰的台灣社會，尤其大動作邀請多位藍營大將會師力挺，拉近雙方民調；原先看好的侯市長，也在問政上表現四平八穩。兩強之爭，儼如魚與熊掌，難以取捨。

然而，當局者迷，旁觀者清，向來與郭董關係不錯的柯文哲，冷不防地丟出一句「遊戲規則都不清楚，還想跟人玩。」敲醒了大眾的腦袋，對呀！藍營當權者只說推出最強人選，所謂「最強的人」定義是什麼？對每個參賽者而言，絕對沒有模糊的空間！

遊戲規則要明講，讓參選人朝規則努力，也讓選民依據規則來打分數，這樣推出來的人選應該九不離十的接近，雖不滿意還能接受；若沒有參選的遊戲規則，任憑雙方人馬互打，等答案揭曉時，落敗者豈會心服口服？雖然朱主席強調有私會雙方懇談，但那些奮力抬轎的人，豈肯善罷甘休？

更盼在野勢力放下個人的得失恩怨，成全全國百姓「望治」的意志，有朝一日仍可為國為民謀福利，哪需等到當總統才能做？

國民黨 民調

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