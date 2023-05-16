照顧人力荒 危及社會安定

今年一月中，台北市立聯合醫院有人員出面抗議人力不足；稍早前，三軍總醫院發生暴力事件，有家屬因無法取得聘僱外籍看護使用的巴氏量表，竟然向醫師揮拳。這兩則新聞，都與「人力」有關；雖然二者「人力」層次不同，但若進一步思考就會發現，一個與「社會安定」有關的危機已迫在眉睫。

長久以來，台灣住院病人的處置是「醫療」由醫院提供服務，「生活」則交給家屬照顧，亦即病人通常須有「陪病者」。陪病者大多數是親人，若病人符合條件，也可以是外籍看護。但這種模式與西方國家不同，例如美國，住院病人是「全責護理」，家屬只需前來探視。

美國制度當然相對是「先進」的，民眾對台灣健保的評價一向很高，能更減輕民眾負擔的這一步豈能不跟上？所以幾年前就有「全責護理」的構想，疫情過後，終於編列預算從去年開始推動，已知約有四十家醫院撥出部分病房參與試辦計畫。

因為只在試辦階段，成效還待觀察；但受疫情影響，舊人離開多而新人投入少。如今醫療職場普遍人力不足（尤其醫檢與護理），導致有些檢驗檢查必須延後，部分病房只好關閉，候床需要比以前更長時間，則是持續中而尚未解決的問題。雖然住院病人的生活照顧是以「護理助理」為主，但醫療與生活豈是可以簡單一刀兩切的事？二者必然相互影響，也使得全責護理推動的前景，不免蒙上陰影。

家中有人失能或失智，雖未必住院，但照顧除生活外，也有醫療部分。住院病人出院後，有些康復了還好，有些則需後續含有簡易醫療的居家照顧，但已脫離全責護理範圍，工作自然回落到家屬身上。家屬能否承擔起來？病人能否聘用外籍看護？都是變數。

醫療對暴力是零容忍的，三總事件發生後，當然眾人同聲譴責，相關刑責也需追究。但也有專家檢討事發原因，認為只要家庭覺得需要，就應同意聘用外籍看護，根本無須什麼量表，但當局的回應是規定照舊，讓人困惑。像照顧病人這類工作，本地人意願不高，或有意願卻時間短且收費高，一般家庭不易負擔；以影響在地勞動權益而阻擋外籍看護申請，理由難讓人心服。

因為人力不足，所以生病需要檢查或住院，卻被耽擱；隨著少子化與勞動力減少，許多人在工作與家庭照顧間陷入兩難。對於失能或失智者，雖有長照機構、日托中心，但其照顧品質都一致，也無人手缺乏的問題嗎？家有老人，雖可向社會局申請每天兩小時服務，但其他單獨在家時間，也隨時有應變不及疑慮。這種事，遇到了才能體會其痛苦，但誰知道自己會不會剛好是下一位？這種現象，會愈來愈多。

如今科技發達，許多醫療工作或生活照顧，眾人都期待能委由電腦與人工智慧來協助處理；但事實是，理想還有很遠的距離，許多生病與失能失智者是等不及的。因為照顧人力不足，導致許多家庭瀕臨崩潰，從而成為一種影響「社會安定」的潛在危機，絕非無的放矢。從法規與制度面解決照顧人力不足，能說不是迫在眉睫的問題嗎？