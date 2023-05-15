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如何精進塔吊管理及捷運應變

聯合報／ 拱祥生／台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師（台北市）
台中日前發生高空塔吊事故釀1死10傷，建案高空作業備受關注。本報系資料照。
台中日前發生高空塔吊事故釀1死10傷，建案高空作業備受關注。本報系資料照。

台中捷運旁工地在拆除塔吊階段，不慎從天墜入運行中軌道，造成多人傷亡；事發後，新建工地「塔吊管理」及無人駕駛捷運「應變機制」引發熱議，專業上該如何精進？又該如何配套？

本次事故最大主因，是新建案工地塔吊施工與工安管理疏失，主管機關是建管單位，應該從建築施工管理來加強。由於「塔吊」廠商屬於專業下包，源頭上對於專業下包應有定期評核機制，以確保「塔吊」機具及機械管理都有落實專業管控。一般「主塔吊」在一個工地一待就是二至三年，在移動到下一個工地前，一定要進廠保養並更換零件。

至於本次用來拆卸「主塔吊」的「副塔吊」，則只有在拆除主塔吊時才會存在，在每個工地待的時間並不長，數量也是相對缺少的；一般而言，是少數「副塔吊」到各工地去拆「主塔吊」，很可能連進廠保養的時間都沒有。而這次事故又壞掉一台副塔吊，副塔吊數量更顯捉襟見肘；顯然，特別是「副塔吊」機具管理保養，一定是外部稽核重點。

塔吊的一個管理重點，是確保機具材料的強度。技師根據力學及安全係數計算的吊掛載重，前提是材料強度符合規範；但若是桁架、插銷及鋼纜材料因長時間使用而弱化了，是否已建立檢查與定期更換機制？機具材料疲勞強度的管理，同樣是外部稽核的重點項目之一。

當機具材料管理的制度建立，對於塔吊安裝、吊掛及拆除計畫書，都應加強專業審查機制，這也是中央與地方建築施工管理亟須建立的制度。至於「工安」的稽查制度，其實目前做了不少，但如何確保不是流於形式或只應付過關，仍應和建管單位通力合作，才能事半功倍。

中捷事故之次因，為緊急停車應變機制嚴重不足，特別是並未列為營運管理重點；例如隨車員功能、機制、選才及設置，本來就不是駕駛或控制捷運列車，充其量只是輔助停止列車行駛功能，不應過度賦予或依靠其來執行緊急停車。

無人駕駛主要是應用「無線通訊式列車控制（CBTC）」技術、自動列車控制（ATC）號誌系統及行控中心監控，達成列車全自動化操作；顯然行控中心是列車最重要的一道保險，行控中心應於每列車都設置一位獨立行控員，負責執行緊急停車或手動操控列車等任務。依目前中捷全線同時運行列車之數量計算，行控中心人員顯然不足。

其次，高空墜落物監控雖有其必要，但每台列車至少要在車前裝設監視系統，監看車前狀況，猶如無人駕駛的雙眼，搭配列車獨立行控員；行控員就能在車站看到軌道異狀，進而採取應變停車，避免類似事故。

每次事故都是一連串不應該發生的失誤造成，惟有痛定思痛，從每個環節逐一檢討補漏，才能避免遺憾再度發生。

台中捷運

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