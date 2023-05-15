聽新聞
test
0:00 / 0:00
量表存廢都要能滿足需求
一張巴氏量表，讓三軍總醫院神經內科醫師無端挨揍，引發醫界對巴氏量表存廢之議論。衛生署前副署長張鴻仁表示巴氏量表不該存在，認為高齡社會需求照顧者倍增，限制申請，是政府「設下天羅地網與民作對」。
「與民作對」說得嚴重，並不誇張，事實的確如此；且曾有醫生受賄開出巴氏量表而被起訴，當然病患家屬假裝騙取醫師的巴氏量表，也所在多有。巴氏量表的存在，讓認真的醫生存著極大的風險，也讓不肖的醫生有了上下其手的機會。
如不用巴氏量表，改由長照系統，或以市場機制代替管制，由個人家庭自行決定是否聘請外籍看護，此外籍移工將有長驅直入的破口，必然會有許多外籍移工借助這個管道進入台灣而從事其他行業，衍生社會問題，亦造成本國失業人口增加，影響社會安定，恐得不償失。
巴氏量表畢竟是防止浮濫僱用移工的一道關卡，如果一下就撤銷，會不會因噎廢食，未見其利先蒙其害？巴氏量表行之有年，的確有需要改進的地方，而衛福部已表明不會調整政策，恐也是抱殘守缺；巴氏量表能否放寬，例如高齡老人可依年齡自行決定是否聘僱外籍看護？畢竟老人的跌倒致死率非常高。根據衛福部一一○年死因統計，六十五歲以上事故傷害致死原因，跌倒位居第二；若有一個外籍看護扶著出入，將會減少許多意外。
因申請巴氏量表不過關，醫生被打，打出了一堆巴氏量表問題。巴氏量表的存廢，請衛福部以便民、客觀及實際需求來重新審視。如果廢，有什麼替代方法能防止沒有巴氏量表管制下的副作用？如果存，要如何改進才能貼近人性、病人和家屬的需求？否則被打的醫生不會是最後一位，我們不希望看到將來又有醫生被毆。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言