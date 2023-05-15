衛福部別糾結 長照、移工快整合

日前有醫師因開立巴氏量表的問題，遭病患家屬不滿揮拳，引發各界討論巴氏量表的存廢問題。衛福部表示，長照政策的本質「不鼓勵民眾使用移工」，而是希望讓長輩復能或回歸社區內照顧。這樣的說法，顯示衛福部至今仍排斥聘僱移工的家庭，彷彿他們是自己放棄長照不用而僱用移工，不願主動開啟長照與移工政策的對話。

我國在民國八十年即開放申請外籍看護工，當時因政府主張三代同堂，鼓勵國人自行照顧，並不積極規畫公共長照政策；然而在保護本國人工作權的政策原則下，外國人到台灣工作一直都有限量限業的規定。巴氏量表是一種日常生活功能評估量表，量表分數愈低分，表示患者生活自主能力愈不足，需要他人照顧，成為當時聘僱移工的主要判斷工具。

隨著國人長照需求不斷增加，政府曾多次修訂且放寬申請移工的門檻；又因長照政策上路，於民國九十五年實施「外籍看護工申審機制與國內照顧服務體系接軌方案」，試圖整合外籍勞動力與本國長照服務，所有申請移工的案件均要先進行媒合本國勞工的程序。然此制度於九十五年實施至一○一年之間，八十四％有需求的家庭最後仍是申請了移工，足見二者接軌十分不易；導致勞委會於一○一年以後又再度放寬申請移工的標準，造成國內家庭移工人數大增。長期以來，衛福部一直糾結於移工是外國勞動力，而不願納入長照制度來討論；一句「政府不鼓勵用移工」，更是鴕鳥心態。

我國長照政策逐步成熟，透過照管專員的評估及布建ABC據點，將長輩不同的照顧需求分層分流服務。然而，目前居家及機構照顧的資源仍不足或不均，致使家庭不得不聘僱移工；這並不代表否定長照政策，只是現階段仍難滿足所有家庭需求。

為回應移工勞權要求，勞動部啟動多項補充移工休息時的照顧資源，讓移工能喘息，家庭照顧也不中斷。在這些補充措施中，聘僱移工的家庭仍須回到長照系統下再次評估，足見使用長照與聘僱移工，並非兩條無法交集的選擇；早年接軌制度無法成功，在於長照尚在起步，沒有可銜接的評估工具。

事隔近廿年，許多等待申請移工的案件，仍要透過長照的照管中心進行先媒合本國人的程序，衛福部卻沒有掌握此一時機進行長照評估；如家庭在申請時，就接受長照的評估，亦能給予聘僱家庭多一些資訊，甚至可媒合本國照服專家指導移工完成家庭要求的照顧任務，提高照顧品質，也減少移工在家庭中的衝突，如此尊重家庭的照顧安排，也分擔長照量能供應不足的問題，使家庭與移工都能得到更好的支持協助。

台灣的長照不可能沒有移工的角色，疫情期間國境管制，家庭苦等移工入境，就是最好的證明；家庭的選擇並非由衛福部來指定。藉著巴氏量表的爭議，且長照2.0已有相當制度可依附下，衛福部該好好檢視本國與外籍照顧勞動者的整合。

回到照顧者需求為中心的思考，如何透過評估工具整併，主動協助分流，滿足不同需求的家庭，也給予長照制度更多的時間進步茁壯，衛福部要加把勁！