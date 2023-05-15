巴氏量表精準化助判讀

最近發生一起因家屬不滿巴氏量表判讀結果，而動手毆打醫師的暴力事件，重新燃起巴氏量表存廢之爭。但若要根本解決巴氏量表之角色問題，還是要從「製表」之由來開始探討。

巴氏量表是在距今六十八年前，由美國巴爾的摩一家市立醫院的物理師巴西耳所制訂，當初並非用來做為聘請看護的量化依據，其目的只是用作病患復健後治療效果及退化程度之功能評估，也不是作為日常生活能力的分級判讀之用。但經過一些政策的演變，竟然被當做聘請外籍看護的重要必備依據。

而從臨床開立的糾紛案例來看，大部分是出現在級距分類的切點模糊地帶，這也是一般家屬所詬病的所謂「不嚴重也可以通過申請（偽陽性），但明明在家觀察就是很嚴重（偽陰性），卻拿不到申請核准證明」。

其實，若以長照醫學的角度來看，其盲點包括了：

一、巴氏量表的制定是近七十年前的事，那時候的人類平均壽命，與今天的落差至少有廿年之久。隨著科技及醫學之進展，人類壽命大幅延長，卻也衍生出許多「微型」與「隱形」失智失能的病變，而這方面的評估，並無法明顯正確呈現在巴氏量表上。

二、東西方人無論在疾病種類或基因體質，甚至日常生活飲食之內容，都存在有臨床意義統計上之差異，所以不能用一張依西方人體質所制訂之表格，完全一模一樣地套用在東方人身上。

三、表格評分的級距最多只有四級，最少只有兩級；而每級的差距都以五分做基準點。其實這也是醫師在判讀時最困擾的一項盲點，比如說第四項中「如廁」這一項，要拿零分得要「無法自行完成如廁過程」，但如果因關節或肌少症引起之如廁過程動作遲緩，或偶因手掌角度問題無法自行清理乾淨，甚至乾淨標準的認定；在打分數的當下，是要給五分或十分？可能A醫師打十分，B醫師卻給五分，這樣結果當然會引起爭執或糾紛。

因此如要徹底改善巴氏量表的爭議問題，建議主事者一定要盡快召開學者專家的檢討會，將上述常見的幾樣臨床困擾，用科學的原則定出評分的參考指引範本。再來也要重新制訂國人的生理機能量化表，畢竟落實本土化醫療準則，是醫療進步的重要指標。而因為精準醫療的介入，一些如吞嚥困難的級距評分，可以用精準的咽喉內視鏡影像來檢查，取代傳統主觀的吞嚥動作效能評估。

隨著超高齡社會的逼近，長照看護的需求量已是成倍數成長。在有限的看護能量體制中，為能達到降低偽陽或偽陰的盲點，盡速建立精準正確的評量表單標準，已是刻不容緩的重要課題。