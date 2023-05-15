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青年上戰場 勝算有多少
高中生問：兩岸開戰，台灣有實力抗衡嗎？總統答覆：全球共識是和平，戰爭非選項。如何避免發生軍事衝突？兩岸、區域都要做，更是全球課題。
從答問中知曉，高中生對上戰場產生恐懼、疑惑，質疑我們的實力在哪？總統沒有回答，卻好像當了「全球的總統」，支持用和平方式解決。若果真如所說，俄烏戰爭已早早收場了。
世界上哪有不為自己利益著想的國家？大概只有現在的台灣吧！吃美國萊豬萊牛；要摧毀台積電；主張用ＡＫ47步槍抗敵，竟可獲總統頒授勳章；還有購買天價卻不適台海防衛作戰的武器裝備等等。蔡英文執政，有站在國家利益上把關嗎？美中交換利益時，台灣不會被犧牲嗎？把台積電騙到美國設廠，又稱要在戰時炸毀台積電，兩者連結，美國已在做犧牲台灣的準備了。
台海已起洶湧波濤，青年人卻懷疑上戰場，台海戰爭勝算有多少？
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