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賴清德兩岸新論述 令人聯想白娘子

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）

副總統賴清德上周六南下屏東主持「信賴台灣之友會」屏東成立大會授旗，賴清德強調，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨創黨精神，「愛、和平、非暴力」則是民進黨的本質；一席話，讓人思緒錯亂！

賴清德曾說台灣已是主權獨立的國家，沒有所謂的統獨問題；來屏東卻說，接受九二共識、一個中國原則，就是走回頭路，沒有主權的和平不是真正的和平，沒有主權的和平就像香港、澳門。

對照賴的說法，台灣既是主權獨立的國家，卻拿沒有主權的香港、澳門來類比？賴清德若非刻意誤導視聽，就是引喻失義。

「清廉、勤政、愛鄉土」精神，早就「三代累積、一代虧空」，被民進黨褻瀆到無以復加。賴標榜「愛、和平、非暴力」是民進黨本質，過去為民主打拚、未來為和平奮鬥，無疑是向人民撒了漫天大謊。

民進黨執政七年來造成兩岸緊張，向美國軍購預算逐年成長、役男役期延長至一年；蔡政府讓台灣淪為美中對抗的軍火庫。兩岸關係無比險峻，台灣多次被外媒視為世界上兵凶戰危的險地。家長們不禁憂心忡忡，孩子將會被迫上戰場。

正是民進黨釀成台海危機，製造兩岸衝突對立；如今倡議兩岸和平，譴責對岸，還要台灣全民備戰。賴清德從「抗中保台」轉向「和平保台」，這不禁讓我聯想到民間故事「白蛇傳」中，偷偷在井裡投毒，事後又要老公許仙拿解藥拯救村民的白娘子。

賴清德說要繼續改善投資環境，台灣要加入CPTPP，和美日等國簽訂投資保障協定。民進黨執政以來，台灣投資環境日趨惡化，蔡政府執政七年來都做不到了，憑什麼要人民相信賴清德做得到？

賴清德 民進黨

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