台海地緣戰略變化快速 美菲軍演 劍指中共

美國日前恢復在菲律賓舉行「雷霆對抗」（Exercise Cope Thunder）演習，在馬尼拉西北方的克拉克空軍基地和巴塞空軍基地展開，刻意選在剛結束的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演之後登場，這是擺明針對中共國際政治的較勁之舉。

一般認為，美國駐菲的軍事力量，自一九九一年移防至阿拉斯加後，南中國海鄰近台灣的水域就呈現戰力空窗狀態。但若仔細觀察美國在此的長期布局就發現實則不然。美軍在此區的最高指揮體系，從太平洋總部改制為印太司令部後，仍舊不斷以反恐、維和、救災等名目，持續在東南亞展開各種系列演習；合作對象不限菲律賓，包括其他東協成員，甚至還以「航行通過訓練」名目，讓日本海上自衛隊的巡邏機和驅逐艦航抵菲律賓海域，藉此逐步建立西太各國圍堵中共的連線和力道。因此與其說美國「撤出」菲律賓，不如視為權宜之計，以彌補波灣戰後美國軍事預算遞減的過渡期。

自一九八○年代起，「雷霆對抗」就是美國空軍在亞太地區規模最大的聯合演習，美國一年要在克拉克基地舉行四場系列活動；近年因戰備組織調整，才把演習分散到關島和澳洲北部。近年鑒於防範中共海空力量突出島鏈，美、菲兩國開始了雙邊空軍的特遣隊編制演習，今年重新正名為「雷霆對抗」，並高調返回克拉克空軍基地和蘇比克軍港，形成由日本南部九州、琉球八重山列島、再延伸至菲律賓呂宋島的島鏈防線，也包括台灣南部巴士海峽周邊的攻防；其概念完全是根據冷戰時代的思維，再配合新的「敏捷作戰部署」（ACE）戰術安排而成的地緣戰略布局。

今年「雷霆對抗」演習，美國空軍不遠千里，從日本北部的三澤基地派出F-16CJ反輻射機中隊，藉此展開空中力量的長程部署；演練摧毀中共防空雷達的科目，先重於「防守型制空」，再展開「進攻型制空」演練，包括對敵機及地面目標的攻擊。第二階段演習將於七月舉行，規模更盛大，演習區域也將由克拉克空軍基地周邊，擴大到菲律賓中部維薩亞斯群島和南部民答那峨島，範圍與中共號稱的「九段線」領海重疊。

美國在泛太平洋地區舉行的「對抗」系列演習，都存在特定戰術、戰略鑽研與布局的深層涵義。自冷戰結束後，美國在全世界的演習向來是以「團結盟友、威嚇對手」為目的，而且依其慣性，在大規模聯合演習展開之前，都會預先發布活動公告；但這屆演習，卻在沿菲國北部海岸線的兩棲攻防演練之後，迅速移至內陸的空軍基地上場，顯示美國已決定把菲律賓當成「重返亞太」甚至「鞏固第一島鏈」的起點，藉此對中共宣示，在南中國海繼續與其周旋的立場。

大國間透過軍事部署和外交折衝的新形態零和鬥爭，就在台灣鄰近上演，值得我們深深審視台海地緣戰略的快速變化。