星期透視／總統大選背後的兩個影子

趙建民 隨著總統大選節奏升溫，媒體對泛綠候選人的關注，停留在務實台獨如何維持兩岸和平現狀的問題，至於泛藍陣營的可能參選人，民眾關心是否繼續過去國民黨傳統的兩岸論述。證諸拜登政府對蔡英文過境美國所設定的條條框框，以及馬前總統訪問大陸時堅持表述中華民國政治符號，看來美中台三邊關係，有可能首次成為決定總統大選的焦點議題！

習近平接任後，在民族偉大復興的戰略下，國家安全的位階上升，二十大後，以防止外力干預的新安全觀浮現，在美中全面鬥爭背景下，台海問題成為中共認知的首要安全威脅。這幾天大陸政協主席王滬寧和國台辦主任宋濤，相繼將屬於大陸內政的提法，如「兩個維護」、「兩個確立」、「四個意識」等，嫁接於兩岸脈絡，耐人尋味。

另一方面，日前傳出美國國會擬制訂中國競爭法2.0，將台灣問題和科技、安全並列為提升對中競爭力的主要手段，拜登總統也將比照烏克蘭，動用撥款權提供台灣五億美元軍援，台灣在美中地緣對抗中，糾結日深。

川普發動史無前例的美中貿易戰，加上疫情隔絕以及供應鏈脫鉤，冷戰之說甚囂塵上。然而，經過五年摸索，美國和西方主要民主國家對中政策再變，不再延續川普時期的對抗，改採再平衡政策。

首先，封存已久的交往政策（engagement）重現江湖。五月三日，布林肯稱建構美中關係的基礎和護欄，必須透過交往和負責任的管理。稍早，歐盟執委會主席馮德萊恩在歐洲議會演講時，指出中歐脫鉤不可行，雙邊關係必須再平衡（英國譽為審慎平衡）。此一新的再平衡政策，兼含「交流」和「負責任的管理」兩個面向。日前傳出歐盟最新報告，將中國定位為合作夥伴和競爭者。不論是德法西總理／總統年初訪中時，都強調交流的重要，英國外相更是直白，稱英國必須接觸中國，而不是在冷戰中孤立中國。

至於負責任的管理美中關係，日前王毅和白宮安全顧問蘇利文在維也納長談八小時，兩方新聞稿竟然一致表示會談坦承、深入、具建設性，卻不公開細節，表示在台海議題上，美中可能已經取得某些共識。巧的是，蔡英文過境美國前夕，王蘇通話內容也不公布。

其次，台海地區風高雲急，西方國家開始以除險（de-risk）取代避險（hedge），製造國際壓力增加嚇阻效果，同時明確底線。布林肯在今年二月稱，台海危機不是中國內政，而是整個國際都關切的議題。隨後，韓國總統尹錫悅訪美前夕稱，台灣問題不是單純的中國和台灣之間問題，德國外交部稱將會抗議中國對台灣的主權聲索，法國印太司令稱中國對台海擁有主權不正確，馮德萊恩稱不能接受在台海使用武力，對中不是脫鉤而是除險。

再次，加速對台軍備轉移，這從東亞軍火儲存庫到動用撥款權軍援台灣可為證，媒體三天兩頭報導對美軍購消息。

在新的負責任的管理美中關係理念下，連強烈反中的國會議員如美國眾院議長，和蔡英文在雷根圖書館見面時，不僅重申一中政策，更迴避敏感話題。

西方國家的對中政策，從對抗轉為負責任的管理，強調交往除險，戮力於關係再平衡。而台灣過去為「抗中保台」政策，付出沉重的外交、安全和經濟代價，主權內捲。政府有負責任的管理、除險嗎？

新出爐歐盟報告建議不捲入美中衝突，蔡政府的一面倒政策，卻將台灣推向火線。總統大選背後出現兩個陰影，孰以致之？（作者為文化大學社科院院長）