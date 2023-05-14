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別再讓傳統習俗 阻礙男女平權

聯合報／ 吳一忠／榮民（嘉縣水上）

五月是個溫馨、感恩母親的季節，讓人讚揚女德的偉大和應受到的尊重。惟近日有位友人的父親剛過世，母親就要她簽下自願放棄書，把財產全部留給弟弟。她是傳統的鄉下婦女，不敢違逆長輩之意；雖順從地簽名蓋章，內心卻頗有怨懟，令我感觸良多。

人類走到廿一世紀，許多華人的觀念仍停留在以前，以男方為中心。例如婚禮檢視新娘斷掌；潑水和放扇等習俗，嫁女兒形同和娘家分散；屬虎不能當花童；年初一不可回娘家，說是會瓜分福氣；請男童安床，希望早生貴子；奉茶、戴戒指，希望將對方「壓落底」，壓根就是性別歧視

不論是客家或閩南，礙於舊有的習俗，女兒不得繼承遺產，這是典型「重男輕女」思維下的產物。雖然法令規定女兒有繼承權，許多地方仍維持傳統，約定俗成就像枷鎖綑綁，女性很難改變宿命。

俗話說：「嫁出去的女兒，潑去的水」，一出嫁等於是外姓。曾發生一對孝順的姐弟，為了讓離婚的母親入宗祠享祭祀，特地偽造結婚證書；幸賴檢察官善體民情，得不起訴處分，卻反映出時至民主時代，不少人的思維反而變得更復古。

男女平權的口號喊得震天價響，對於立基點不公平的待遇，卻顯得無能為力。時代不斷地推進，女性也應自我覺醒；若仍停留在「男尊女卑」的傳統舊思想，想真正落實男女平等，恐怕還有一段很長的路要走。

結婚 遺產 性別歧視

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