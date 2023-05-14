台北市十二日發生一起兇殺案，初步調查八十歲母親照顧患有重度小兒麻痺的兒子逾四十年，不堪長期照護，在心力交瘁下動手殺人。

我國將邁入超高齡社會，近年來民眾因不堪長期照料，又不忍親人受病痛折磨，親手結束重病或老年近親屬生命的案件層出不窮，已形成社會與司法的困境。

現行刑法第二七一條普通殺人罪法定刑為十年以上、無期徒刑或死刑，長照殺人案被告需連續減刑三次才可能宣告緩刑。迄今僅今年二月一陳姓老婦因照顧洗腎丈夫卅餘年不堪壓力將之殺害，二審法官撤銷一審判決，以老婦殺人後自首、情節情堪憫恕、經精神鑑定符合刑法第十九條二項精神耗弱連續減刑三次，改判兩年徒刑、緩刑五年，但仍未定讞。

在有識者如陳長文律師等民間團體呼籲下，法務部於今年二月研議修法，包括：修正刑法第七十四條放寬緩刑條件為三年以下徒刑；修正刑事訴訟法第二五三條之一第一項，另增訂「被告所犯為前項以外之罪，符合法定減輕其刑事由，而得處以有期徒刑未滿三年者，準用前項（緩起訴）規定」以降低緩起訴門檻；另擬於刑法殺人罪章增訂情節較輕的「長照殺人罪」，法定刑大幅降低為七年以下徒刑。立意至為良善，唯遲遲不見後續修法動態，令識者心焦。

觀諸長照家庭大抵披星載月地忙碌，在無盡瑣碎及長期照護壓力下不斷被摧折。他們所擁抱的不是親情，而是可怖的無奈及悲涼，未來的歲月是定然走向無望的頹唐；大多數人可謂生無可戀，只在等待有一天自己也病倒。刑法規制及司法判決對處絕境的這些人，若缺乏人性考量與計議，將永遠難以得到民心。

綜言之，做父母或子女的，能責怪家人罹病，害得全家人的生活陷入困境嗎？家貧，尚且可以束緊腰帶過日子；家人長病，親友偶爾關懷與慰問也是愛莫能助。呼籲法務部盡速將刑法修正案陳報行政院審轉立法院審議，同時補漏我們的社會安全網，協助長照家庭引出生機、通過苦難，許他們一個晴朗的未來。