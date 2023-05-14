聽新聞
test
0:00 / 0:00

願8050悲歌別再上演

聯合報／ 李月治／服務業（台北市）
日本8050問題越來越嚴重，那些足不出戶的孩子平均年齡漸漸升高，照顧他起居的爸媽也跟著老了。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
日本8050問題越來越嚴重，那些足不出戶的孩子平均年齡漸漸升高，照顧他起居的爸媽也跟著老了。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

母親節又到了，康乃馨的芬芳是母親的味道，母親的偉大無需多言，那是為人子女終其一生都報答不盡的。

在感恩的季節，卻有一群母親即使老邁仍要照顧家中的老孩子。「橘世代」報導八○五○社會現象，年邁的八十歲父母，要養五十歲的中年子女，人生的黃昏困在長照陰霾裡，看不見夕陽的美麗，沒有苦盡甘來的清福，那是一場沒有盡頭的浩劫，也是母親的一齣悲歌。

有位朋友從小罹患小兒麻痺，六十歲的她終身未嫁，中年時又不幸得到糖尿病，現在由八十幾歲的老母親照顧她。年輕時母親告訴她，沒結婚沒關係，健康快樂最重要。不料女兒步入中年後慢性病纏身，母親晚年還得事事照顧她，母親節的到來，對她來說是一個沉重的日子，不需要任何人的祝福，卑微的願望只想擺脫長照地獄。

我常常在周末遇到一對母子，有時在菜市場，有時在前往菜市場的路上。這對母子就住在附近，兒子年輕時娶了外籍新娘，後來老婆跑掉了，只剩母子倆相依為命。兒子平日上班，母親料理三餐。假日，母子上菜市場，母親走在前頭，兒子像個護法小心翼翼跟在後面，兒子有著和母親一樣壯碩的身形，母親走過菜攤、肉攤、魚攤、停駐，兒子兩手便掛滿了塑膠袋，母子的身影成了菜市場假日慣常的風景。

看似相安無事，和諧的畫面，其實兒子始終走不出老婆跑掉的陰霾，最後罹患重度憂鬱症，不得不辭掉工作，也無法陪母親來買菜了。後來母親需拄著拐杖，但依然每個周末來菜市場，遇到熟人總是長吁短嘆，不知兒子何時能好起來，不知她還能照顧兒子到什麼時候，或許哪一天她就先走了。

鄰居五十歲的兒子幾年前因案進了監獄，兄弟姊妹都放棄他，只有老母親每兩周帶著兒子愛吃的食物去探望他。兒子出獄後，和母親同住，找工作不順，成了社會邊緣人，有時做做資源回收，母親只能常拿出老本接濟他。

八○五○現象，是老後沉重的枷鎖，那是為人父母者說不盡的辛酸，那是比地獄更深的地方。但願八○五○悲歌不要一再上演，願我們的社會制度更加健全，願為人子女者都能成為父母親老後的依靠，願天下母親不再為孩子流淚。

長照 母親節 憂鬱症

延伸閱讀

港都重現藍寶石歌廳秀 白冰冰、李亞萍憶愛女淚滿面

26年不敢過母親節！白冰冰淚憶白曉燕「沒了就是沒了」

李亞萍臉色蒼白倒台上！悲泣：女兒，母親節快樂...

免稅店送康乃馨 用歌聲與桃機旅客歡度母親節

相關新聞

願8050悲歌別再上演

母親節又到了，康乃馨的芬芳是母親的味道，母親的偉大無需多言，那是為人子女終其一生都報答不盡的。

許長照家庭晴朗未來

台北市十二日發生一起兇殺案，初步調查八十歲母親照顧患有重度小兒麻痺的兒子逾四十年，不堪長期照護，在心力交瘁下動手殺人。

別再讓傳統習俗 阻礙男女平權

五月是個溫馨、感恩母親的季節，讓人讚揚女德的偉大和應受到的尊重。惟近日有位友人的父親剛過世，母親就要她簽下自願放棄書，把...

大屋頂下／台灣不是牛棚烏克蘭 台美面對不一樣的中國

蔡英文團隊在「台美中三邊關係」上有一重大盲點。

星期透視／總統大選背後的兩個影子

隨著總統大選節奏升溫，媒體對泛綠候選人的關注，停留在務實台獨如何維持兩岸和平現狀的問題，至於泛藍陣營的可能參選人，民眾關...

名家縱論／廿一世紀蘇丹的幾場衝突與戰爭

蘇丹可以說是殖民時期列強完全不考慮人文、地理、語言、宗教及生活方式，所劃分出來人為邊界後遺症的典型例子，獨立建國後的矛盾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦