願8050悲歌別再上演

母親節又到了，康乃馨的芬芳是母親的味道，母親的偉大無需多言，那是為人子女終其一生都報答不盡的。

在感恩的季節，卻有一群母親即使老邁仍要照顧家中的老孩子。「橘世代」報導八○五○社會現象，年邁的八十歲父母，要養五十歲的中年子女，人生的黃昏困在長照陰霾裡，看不見夕陽的美麗，沒有苦盡甘來的清福，那是一場沒有盡頭的浩劫，也是母親的一齣悲歌。

有位朋友從小罹患小兒麻痺，六十歲的她終身未嫁，中年時又不幸得到糖尿病，現在由八十幾歲的老母親照顧她。年輕時母親告訴她，沒結婚沒關係，健康快樂最重要。不料女兒步入中年後慢性病纏身，母親晚年還得事事照顧她，母親節的到來，對她來說是一個沉重的日子，不需要任何人的祝福，卑微的願望只想擺脫長照地獄。

我常常在周末遇到一對母子，有時在菜市場，有時在前往菜市場的路上。這對母子就住在附近，兒子年輕時娶了外籍新娘，後來老婆跑掉了，只剩母子倆相依為命。兒子平日上班，母親料理三餐。假日，母子上菜市場，母親走在前頭，兒子像個護法小心翼翼跟在後面，兒子有著和母親一樣壯碩的身形，母親走過菜攤、肉攤、魚攤、停駐，兒子兩手便掛滿了塑膠袋，母子的身影成了菜市場假日慣常的風景。

看似相安無事，和諧的畫面，其實兒子始終走不出老婆跑掉的陰霾，最後罹患重度憂鬱症，不得不辭掉工作，也無法陪母親來買菜了。後來母親需拄著拐杖，但依然每個周末來菜市場，遇到熟人總是長吁短嘆，不知兒子何時能好起來，不知她還能照顧兒子到什麼時候，或許哪一天她就先走了。

鄰居五十歲的兒子幾年前因案進了監獄，兄弟姊妹都放棄他，只有老母親每兩周帶著兒子愛吃的食物去探望他。兒子出獄後，和母親同住，找工作不順，成了社會邊緣人，有時做做資源回收，母親只能常拿出老本接濟他。

八○五○現象，是老後沉重的枷鎖，那是為人父母者說不盡的辛酸，那是比地獄更深的地方。但願八○五○悲歌不要一再上演，願我們的社會制度更加健全，願為人子女者都能成為父母親老後的依靠，願天下母親不再為孩子流淚。