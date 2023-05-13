聽新聞
test
0:00 / 0:00

施工存僥倖 工地屢傳事故

聯合報／ 簡石庚／保全人員（高雄市）
興富發台中建築工地拆除塔吊時，吊臂從31層樓頂樓掉落，砸破捷運隔音牆，列車來不及煞車撞上，釀1死10傷意外。圖／聯合報資料照片
興富發台中建築工地拆除塔吊時，吊臂從31層樓頂樓掉落，砸破捷運隔音牆，列車來不及煞車撞上，釀1死10傷意外。圖／聯合報資料照片

台中市一處建築工地發生頂樓大型吊臂不慎斷裂墜落，正巧砸到經過的中捷列車，造成一死十傷慘劇。類似的工安事故時有所聞，建築工地儼然已成為高危險區域，此一事故亦凸顯建築工地的工安防範措施有所不足且亟待加強。

近些年來，國內建築業蓬勃發展，一棟棟高樓大廈橫空豎起；興建工程過程中除了砂石車、水泥混拌車及其他大型機具頻繁出入外，大型塔台鷹架上吊臂更是自始至終高高吊掛在建築物上方高空，雖然看似穩當牢靠，但潛在風險卻不小。至於工人們灌漿、綁鋼筋或泥作、板模等作業必須在各層鷹架上走動工作，有些工人自恃膽大藝高根本未依規定繫好安全帶，極具危險也令人捏一把冷汗。假如防範措施做得不夠或未按SOP規定則更是存在著極大風險，稍有差池便極易釀成事故。

而各地縣市政府與相關單位對於建築工地的安全稽查與違規懲罰是否有落實，亦是攸關工地是否安全之關鍵。倘若官員或建商業者對此存在僥倖與「差不多」心態而便宜行事，這類意外事故恐怕會層出不窮。此次台中建築工地釀禍，值得各地正在興建大樓工程者借鏡與警惕。

建築 工安

延伸閱讀

興富發建案吊臂掉落 中市府曝：塔吊高空交維未申請

盤點高捷沿線35處工地 捷運局：全部符合規定

突襲稽查興富發建案工地 南市府：發現多項違失將開罰

高市查出7處建築工地有病媒蚊 勒令停工要求改善

相關新聞

斡旋中美間 才能免被吞噬

近日《人選之人—造浪者》影集受到好評。二○二四選戰即將開打，各有意角逐者甚至政府，也開始為選戰「造浪」。

NCC程序不正當 法院無權管？

經過兩年多的纏訟，台北高等行政法院撤銷NCC對中天原處分，並要求NCC應依據判決所為法律見解重啟程序。NCC立即發...

智能科技能否與人文對話？

今年以來，生成式人工智能GPT/AIGC掀起一連串生成式AI競賽，引爆全球科技業成長動能，而台商似乎仍無法掌握適當的切入...

國軍不考體能 自廢武功

據統計，一一一年志願役士兵不適服人數共計四○六六人，創下近年新高，而報退原因以個人生涯規畫所占比率最高，達到四成三，其次...

施工存僥倖 工地屢傳事故

台中市一處建築工地發生頂樓大型吊臂不慎斷裂墜落，正巧砸到經過的中捷列車，造成一死十傷慘劇。類似的工安事故時有所聞，建築工...

行車上路 把行人當家人

清晨六點不到的基隆路，出門走路的我，正享受新鮮空氣及難得的寧靜。綠燈亮了，在我大步向前同時，眼角瞄到一輛油罐車在我右前方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦