施工存僥倖 工地屢傳事故

台中市一處建築工地發生頂樓大型吊臂不慎斷裂墜落，正巧砸到經過的中捷列車，造成一死十傷慘劇。類似的工安事故時有所聞，建築工地儼然已成為高危險區域，此一事故亦凸顯建築工地的工安防範措施有所不足且亟待加強。

近些年來，國內建築業蓬勃發展，一棟棟高樓大廈橫空豎起；興建工程過程中除了砂石車、水泥混拌車及其他大型機具頻繁出入外，大型塔台鷹架上吊臂更是自始至終高高吊掛在建築物上方高空，雖然看似穩當牢靠，但潛在風險卻不小。至於工人們灌漿、綁鋼筋或泥作、板模等作業必須在各層鷹架上走動工作，有些工人自恃膽大藝高根本未依規定繫好安全帶，極具危險也令人捏一把冷汗。假如防範措施做得不夠或未按SOP規定則更是存在著極大風險，稍有差池便極易釀成事故。

而各地縣市政府與相關單位對於建築工地的安全稽查與違規懲罰是否有落實，亦是攸關工地是否安全之關鍵。倘若官員或建商業者對此存在僥倖與「差不多」心態而便宜行事，這類意外事故恐怕會層出不窮。此次台中建築工地釀禍，值得各地正在興建大樓工程者借鏡與警惕。