智能科技能否與人文對話？

今年以來，生成式人工智能GPT/AIGC掀起一連串生成式AI競賽，引爆全球科技業成長動能，而台商似乎仍無法掌握適當的切入點及市場定位。

智能技術是人類科技文化進階產物，雖然人工智能（AI） 幾乎全方位渗透到生活各個面向形成一種「智能文化」，其背後則是科技哲學未來永續發展的基礎。

發展科技業需要核心能力及策略，但對AI而言，台灣上游技術能力薄弱、中游市場幅員狹窄、下游政府懶政不作為，幾乎不可能發展成美國矽谷／猶太菁英創建規模。

很長一段時間，政府協同頂大菁英推動「人文與科技對話」，其實人文與科技脈動千絲萬縷，但本身知識體系或科技哲學觀的呈現，也是一般性科技基礎設施，包括有歷史文化傳承、社會宗教、經貿結構、政治制度、政府領導力對科學技術發展的理念等元素，高度複雜結構讓對話效果不易彰顯，而缺乏科技文化及核心能力是問題癥結。

「人文與科技對話」應是屬於專業菁英領域，是社會進步指標，但執行起來相當困難。台灣發展科技主要誘因在產業發展及人才培育，相較於基礎科技發展，産業科技牽涉到「特别」科學技術的哲學觀（策略） 、經濟觀、科技觀等，而「人文與科技對話」重點在於促進「科技普及」為手段，提升科技傳承功能，在台灣多為科技人主導。

台灣鮮有自己的科學觀或科技哲學，多半是拿西方科學體系「作嫁」，也就是歐美「科學學」（Science of Sciences）的框架，而台灣「人文與科技對話」政策，也是傳承自歐美科技系統。事實上，科技領域包括自然科學（理科）及工程領域的應用科學（工科），前者聚焦於實證主義及實驗科學，而後者則專注在特定應用場景的特殊實證，但兩者都與「文科」的治理哲學有天壤之別。

工科人習慣「現成」公式的應用，包括許多經驗法則及特定參數，但工科人修習自然科技領域的障礙在於：公式推導、學科進程、演進羅輯基礎、實證主義的實踐。理科的「師」及工科的「匠」的介面，還是不容易跨越。比較尷尬的是生醫工程，夾在理工科及「不那麽科學」導向的醫學，只能各顯神通。

今年以來生成式人工智能大行其道，百度前總裁陸奇卸任後成立一家新創企業，取名Combinator（組合）。此字緣自生物製藥中「連結、組合」，也就是把藥理主要成分與其他成分，根據配方來連結／組合製作成臨床試驗「快速、微量」試劑的技術，是韌性組合式合成（Combinatorial Synthesis）微製藥核心，其配方連結／組合機制與人工智能／元宇宙中AIGC–GPT平台介面與代理功能相似，更適用於正在發展中的通用人工智能及分布式Web3.0的網路結構。

「井蛙不可以語海，夏蟲不可以語冰」是古人智能的結晶，現代智能科技的發展是否能創造奇蹟，把人文與科技結合成整體「文明融合」，在超智能奇點轉折即將進入新里程碑的時刻，文明進程是否也能深受其惠，讓我們拭目以待！