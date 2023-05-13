斡旋中美間 才能免被吞噬

近日《人選之人—造浪者》影集受到好評。二○二四選戰即將開打，各有意角逐者甚至政府，也開始為選戰「造浪」。

行政院長陳建仁上任屆滿百天。面對國際局勢，提到「面臨到不真實的事情，需要站出來對抗極權威脅、文攻武嚇的時候，我們要挺直腰桿，不屈服，一定要堅強。」但面對美國民主黨眾議員莫頓提出「若中國入侵台灣，就要炸毀台積電」的說法，陳院長以抖音一段影片回應，稱是斷章取義，卻未面對莫頓確實是如此表述，且此類論述早在二○二一年美國陸軍戰爭學院即發表。

由此可知，陳院長所認知的「不真實的事情」，未包含對自己言論的審視。美方一再以台積電作為籌碼與中對抗，我們就該如陳院長所說，要腰桿挺直不屈服！

政府不願面對、正視美方不斷釋放「炸台積電」訊息的事實，外交部長吳釗燮更直指是中共認知作戰，卻對人民一再營造出台美關係「堅若磐石」的壯觀浪潮，即只要美國不斷賣武器，我與美等國同一陣線，武裝成刺蝟，明確實踐備戰才能避戰，才能「和平保台」。只有國防部長邱國正正視問題並回應：國軍絕不容許！

當歐美強權不斷強調與大陸交往「不脫鉤」，是需「去風險」，卻看不見蔡政府「去風險」的態度與政策。台灣今年第一季DP呈現負成長，其中對陸、美的出口皆下滑，足證台海兵凶戰危，影響台灣經濟發展。

股神巴菲特日前說明釋出台積電持股的原因，是台灣地緣政治風險高，並說美中緊張加劇「很愚蠢」。此時不見政府護衛企業與國家利益，適當與美、中進行對話溝通，讓台灣經濟在美中博弈下所造成的風險降低，卻以面向戰爭等同勝利的心態，持續與美獨舞，而非跳「方塊舞」、以外交手腕在美中之間交換（斡旋）舞伴。試問，護國神山所帶來的效益與美名，難道只是政府騙取選票的工具？其美名只是選舉時「造浪」的一環？

台灣正如美國前總統川普所描述的「筆尖」一樣。在美國把持下的台灣，不斷在中國這面大桌子上「作畫」，畫出的卻非台灣的「國家利益」，而是「美國利益」。

我們不需要一個總是報喜不報憂，將真相隱藏的政府；如同副總統賴清德即使喜歡喝「全糖」珍奶，但確實不健康。若政府總是造出過度正面、樂觀的浪潮，或認為某一片海（美國）所造出的浪就是安全、好的，而不面對危害國家利益的問題，即使造浪得再怎麼壯觀，沒有防禦的心態，終有不慎被吞噬的一刻。

當國際紛紛憂心台海局勢的緊張，人民更需要思考、積極把握手中的一票。「造浪」的權利在我們手裡，誰能面對事實、給予真相，帶領人民面對未來重重考驗，浪，自然匯集。