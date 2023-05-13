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行車上路 把行人當家人

聯合報／ 蔡興祥／退休高中英文老師（台北市）
為擺脫「行人地獄」惡名，警政署1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」。中央社（警方提供）
為擺脫「行人地獄」惡名，警政署1日起實施全國同步「路口不停讓行人大執法」。中央社（警方提供）

清晨六點不到的基隆路，出門走路的我，正享受新鮮空氣及難得的寧靜。綠燈亮了，在我大步向前同時，眼角瞄到一輛油罐車在我右前方準備右轉。照以往經驗，我在行人穿越道的這頭剛起步，前面又沒有人，大車肯定會呼嘯而過，但它並沒有；它閃著右轉燈，靜靜地等我。我改跨步為小跑步，雖然年已六十三；從它面前經過時，我高舉右手，對著駕駛座微笑，表達我的謝意。過完馬路後我仔細想想，我今天又對陌生人說謝謝了。

曾幾何時，我們居住的寶島，從「世上最危險的地方」變成了「行人地獄」。似乎擺脫地獄之名要比解除危險容易處理，於是政府祭出重罰。有道是「賞罰若明，其計必成」，近日觀察，汽車禮讓行人的情形確有改善。

我是一名汽車駕駛人，十九歲拿到駕照，四十多年來開車的最大原則就是禮讓行人。道理很簡單，我把行人當作家人。遙想當年，大腹便便的老婆，帶著上小學的兒子，每天「橫渡」浩瀚的敦化南路時，不也受到許多駕駛的耐心照顧。

我是個熱愛健走的人，每天會穿越無數次不同的路口。我對那些刻意停車讓行人先行的駕駛，也總是心懷感激，因為我知道，他們也把我當家人看待。於是，我會樂於向這些把我當家人的陌生人說聲謝謝，無論是舉手、點頭、或是微笑。

家人 老婆

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