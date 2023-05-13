感恩母親 別只有康乃馨

母親節又要到了，這個時候大家都在歌頌「母親您真偉大」，兒女們也會獻上美麗的康乃馨。然而，長久以來，我們一直無視於許多母親老後窮苦的悲哀。

母親是高付出、低回報的「行業」。人們往往把母職神聖化，將無微不至的照顧，視為媽媽理所當然的責任，卻忽視她們獨立自主、經濟安全的生活需求。母親的生命，就像康乃馨的凋謝，不是花瓣一片片的掉落，而是整朵的枯萎。

對大多數女性來說，母職是生命中非常重要的經驗，也形塑女人大部分生活模態。這種無條件愛的勞動和奉獻，甚至被視為女人的天職。很多女性在娘家當了廿幾年的公主，出嫁享受一天的皇后，懷孕當了十個月的貴妃，生了孩子以後，就是一輩子的保母。然而，最後得到的卻是年華老去的一臉皺紋。

女人不只是當母親，在家庭裡，很多女性往往承擔無酬照顧者的角色和責任，老後卻淪為社會脆弱的一群。行政院主計總處一一○年「人力運用調查報告」顯示，廿五至六十四歲無就業意願的非勞動力人口中，近七成是因家事或照顧家人，其中女性占七十一點九六％。她們年輕照顧兒女，中年照顧父母公婆，老年照顧老伴、孫子女，一生勞碌卻沒任何保障。

衛福部一○八年發表的「老人狀況調查」報告，將近三分之一老年婦女沒有自己的經濟來源，必須靠子女或孫子女過活。她們年輕依賴丈夫、老了依賴兒女；若沒人依賴，就淪為貧窮。如今傳統倫理日漸式微，子女供養老年父母的比例逐年下降。根據勞動部一○九年調查，退休靠子女奉養從前一年的五點一％下降至四點四％。因此，這種高付出低回報的母親角色，愈來愈少人願意承擔。

《今周刊》「二○二三台灣婚育意願大調查」發現，未婚族四十三點八％沒有結婚意願；不想結婚的理由，以「沒有要生小孩，不需要結婚」占多數。其中，女性只有四十二點九八％有生育意願，低於男性意願。不想生孩子的原因，有四十四點八六％女性是「不想改變現在生活」。如今，台灣生育率是全球後段班，少子化問題已經成為國安危機；國發會報告，到了二○三五年我國將取代南韓，成為全球總生育率最低的國家。

養育孩子是一條艱辛而漫長的道路。女人生育不只養自己的小孩，也為國育才。母親需要的不只是康乃馨的芳香，而是一個更善待照顧者的社會安全制度。身為母親，我們雖然愛孩子，但並不想循著上一輩母親的老路，犧牲一輩子的幸福，老後卻一無所有。

目前軍公教、勞工都享有老年給付，農漁民也發放老農津貼，唯獨犧牲奉獻的母親或照顧者得不到任何保障。提供照顧者老年生活的經濟保障，應該成為國家社會安全體系中的重要一環，不只避免她們老後窮苦，也為低迷的生育率提供一線生機。