誰說了算 今日助總 明日恰恰？

周二晚，筆者到新莊球場幫中信兄弟加油，竟傳出「令人難以置信的消息」；球團的說詞，也令人難以置信。

當了將近卅年的象迷，從「簽賭假球」到「球隊轉賣」，再到「五虎將事件」與「數不清的亞軍」，什麼都見過了，「換助」好像也沒那麼令人驚訝；但這不表示每一次的不合理，球迷都應該吞下去。

通常換總教練的理由，不是戰績不佳，就是傳出醜聞；那「助總」到底是出了什麼問題？

戰績不佳？一支長年亞軍球隊，在助總上任後馬上二連霸，而且還是台灣大賽八勝零敗的耀眼成績。今年球季目前雖然墊底，也不過才打了一個多月、廿幾場比賽，不足以做為撤換總教練的理由。

傳出醜聞？助總從球員時代就非常潔身自愛，即使在日本沒有打出大家期望的成績，卻也受到日本球迷與球員、球團的敬重。

如今刻意拔除職務，讓助總無法挑戰三連霸；在球隊狀況低迷時陣前臨時換帥，球團說「與戰績考量無關，是為長遠發展著想」，但這時換人真的恰當？不說清楚，不斷地破壞球迷對球團的信任，只因為象迷是最「不離不棄」的嗎？

球團內部有派系鬥爭？我不知道，但這樣的操作，似意在宣示這支球團是誰說了算，不合意的人等著瞧！讓執教資歷還不足的「恰恰」彭政閔倉卒上位，看來是要利用他「中職先生」的地位試圖滅火。然而就算是傳奇球星，恐在不尊重專業的情況下，遲早成為下一個犧牲者。

自從「五虎將事件」後，我因身為球迷的不平之怒，季賽只進客場看球，卻也在二連霸後決定「解禁」進場支持主場；沒想到球團現在又逼迫我恢復「禁令」。究竟何時，中信兄弟球團才能給我一個當「正常球迷」的理由呢？