聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰說了算 今日助總 明日恰恰？

聯合報／ 張泓斌／元智大學講師（新竹市）
中信兄弟閃電換帥林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟閃電換帥林威助。圖／中信兄弟隊提供

周二晚，筆者到新莊球場幫中信兄弟加油，竟傳出「令人難以置信的消息」；球團的說詞，也令人難以置信。

當了將近卅年的象迷，從「簽賭假球」到「球隊轉賣」，再到「五虎將事件」與「數不清的亞軍」，什麼都見過了，「換助」好像也沒那麼令人驚訝；但這不表示每一次的不合理，球迷都應該吞下去。

通常換總教練的理由，不是戰績不佳，就是傳出醜聞；那「助總」到底是出了什麼問題？

戰績不佳？一支長年亞軍球隊，在助總上任後馬上二連霸，而且還是台灣大賽八勝零敗的耀眼成績。今年球季目前雖然墊底，也不過才打了一個多月、廿幾場比賽，不足以做為撤換總教練的理由。

傳出醜聞？助總從球員時代就非常潔身自愛，即使在日本沒有打出大家期望的成績，卻也受到日本球迷與球員、球團的敬重。

如今刻意拔除職務，讓助總無法挑戰三連霸；在球隊狀況低迷時陣前臨時換帥，球團說「與戰績考量無關，是為長遠發展著想」，但這時換人真的恰當？不說清楚，不斷地破壞球迷對球團的信任，只因為象迷是最「不離不棄」的嗎？

球團內部有派系鬥爭？我不知道，但這樣的操作，似意在宣示這支球團是誰說了算，不合意的人等著瞧！讓執教資歷還不足的「恰恰」彭政閔倉卒上位，看來是要利用他「中職先生」的地位試圖滅火。然而就算是傳奇球星，恐在不尊重專業的情況下，遲早成為下一個犧牲者。

自從「五虎將事件」後，我因身為球迷的不平之怒，季賽只進客場看球，卻也在二連霸後決定「解禁」進場支持主場；沒想到球團現在又逼迫我恢復「禁令」。究竟何時，中信兄弟球團才能給我一個當「正常球迷」的理由呢？

兄弟 林威助

延伸閱讀

中職／日媒也關注林威助撤換風波 稱「有股無形力量」奏效

中職／中信兄弟教頭無人帶滿3年 林威助竟是近6任最長

MLB／七局好投摘本季首勝 韋蘭德解鎖對30隊全勝投神話

中職／還我助總！中信閃電換帥引眾怒：嫌球迷太多

相關新聞

中捷教訓 應分析危害等級

台中市建案吊車吊臂倒塌，砸向捷運車廂後釀成一死十傷的慘劇。建設公司發表聲明，就相關法律責任絕不推卸，並致上十二萬分歉意，...

頻傳損鄰 企業責任在哪

不久前竹北地區建設公司大樓施工，基地開挖疑似造成鄰近路面底下基盤崩陷產生「天坑」，將汽車吞噬。十日又發生台中高樓施工，高...

誰說了算 今日助總 明日恰恰？

周二晚，筆者到新莊球場幫中信兄弟加油，竟傳出「令人難以置信的消息」；球團的說詞，也令人難以置信。

政黨輪替 中天復台才有望

中天新聞台二○二○年申請換發執照，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）駁回否決。當時中天提行政訴訟，請求法院撤銷處分並准予換照...

「沒有不能倒」 美銀行陷信心危機

兩個月內，美國矽谷銀行、簽名銀行和第一共和銀行相繼倒閉。眼下，存款和存戶未流失且經營良好的西太平洋合眾銀行、阿萊恩斯西部...

還給媒體真正民主空間

台北高等行政法院昨天做出中華民國新聞史上一個重要與關鍵性的判決：撤銷ＮＣＣ不予中天電視台換照的處分，被迫關台的中天勝訴。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦