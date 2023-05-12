頻傳損鄰 企業責任在哪

不久前竹北地區建設公司大樓施工，基地開挖疑似造成鄰近路面底下基盤崩陷產生「天坑」，將汽車吞噬。十日又發生台中高樓施工，高空塔吊的吊臂掉落，砸中中捷軌道，導致列車撞上造成傷亡的慘劇。這兩起營建工程造成的嚴重工安事件都不是建築本身，而是影響外部。

現行環境影響評估法規定，高樓建築高度一百二十公尺以上者，必須實施環境影響評估，因為大規模的建案必須考慮包括交通、公共安全，以及整體環境衝擊等問題。而在前述竹北的建案中，最令人嘆為觀止的是，建築高度為一一九點八公尺。依法雖然得以免環評，但給社會大眾的觀感卻欠佳。而在台中的建案中，工地緊鄰捷運是環境敏感地區，施工前的預防措施，以及施工過程的工程監督是否有落實，應該深究。

營建業是俗稱的火車頭工業，可帶動各行各業的發展。但是營建業的社會責任絕不僅是蓋好房子。讓購屋者以合理的價格，擁有一棟住起來安全舒適的房屋，僅是基本要求。營建工程施工前後，對於周遭環境，以及非住戶造成的影響，更是營建業必須極端重視的要務。

房地產業者花在各類媒體的廣告金額可能高居所有商品之冠，因此企業形象應該也是營建業者極重視的一環。金管會對於上市櫃公司都要求提出永續計畫書，其中最重要的是必須依ESG的三大面向提出完整的揭露。資本額高達百億以上的營建業者自不能除外。