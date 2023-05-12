中捷教訓 應分析危害等級

台中市建案吊車吊臂倒塌，砸向捷運車廂後釀成一死十傷的慘劇。建設公司發表聲明，就相關法律責任絕不推卸，並致上十二萬分歉意，但死者無法復生，傷者心裡的陰霾恐永遠揮之不去，建設公司的十二萬分歉意又有何用？

台灣建築工地的工安檢查制度與表格多如牛毛，即使經歷上百建案的工地負責人，也無法深入了解，大多照章行事、蕭規曹隨，上個建案的安全計畫書拿過來，改個名稱地址與人員名單，也不管上次是在重劃區（四周無住家建物與交通設施），這次是在都市鬧區（四周人口稠密及地處交通要道），就繼續沿用。空有工安檢查制度與表格，標準工作程序都有做，但意外還是發生了。

問題出在每一個建案背景環境不同，風險程度不同，但現行制度卻套用在同一個安全框架上。同樣的吊運作業，在四周無住家建物與交通設施的建案與在四周人口稠密及地處交通要道的建案，理應有不同的安全係數，從攸關人命的角度著想，在四周無住家建物與交通設施的吊運作業可以只有一道防護，但在人口稠密及地處交通要道處，則應有多重防護的設計，當第一條鋼索斷裂時，仍有第二條鋼索撐住，甚至備有第三條鋼索，確保萬無一失。但在現行制度上，卻只需要第一條鋼索符合荷重要求並定期檢查合格，就可通用於所有地區。

除了吊運作業，諸如地下開挖、拆除工程、擋土支撐、鷹架固定、消防防火等等，其作業異常不僅影響建案本身範圍，亦可能造成周邊地區人員傷亡，在擬訂安全計畫時，在人口稠密及交通要道處必須有多重防護設計，安全係數不是大於一就好，而是兩道、甚至三道安全係數大於一的防護圈設計，以確保絕對的安全。

建議在類似的狀況下，應導入「相對危害等級分析」的設計，加強人口稠密及交通要道處建案的多重防護，唯有提升安全防護等級，並在安全計畫上對不同建案做縝密的「相對危害等級分析」設計，才能避免憾事再發生。