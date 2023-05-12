政黨輪替 中天復台才有望

中天新聞台二○二○年申請換發執照，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）駁回否決。當時中天提行政訴訟，請求法院撤銷處分並准予換照、並求償七十九億餘元等，經過漫長審理，前天台北高等行政法院終於撤銷ＮＣＣ處分並發回重審，全案尚可上訴。

首先，對於高等行政法院合議庭法官不畏當權者，捍衛媒體正義之勇氣，筆者予以高度肯定。因為法院所保障的不僅是回復中天的損失，更是憲法第十一條「言論自由權」；沒有言論自由就沒有民主，關閉新聞台不啻剝奪言論自由，更讓台灣自解嚴以來卅多年的民主化過程受汙。

無可諱言，中天關台後連帶導致一些媒體寒蟬效應，讓台灣向來最自豪的民主自由蒙羞。過去中天未關台前曾大肆批評民進黨政府與蔡總統，但二○二○年蔡總統不是一樣高票當選？中天也曾對韓國瑜至為推捧讚賞，韓國瑜後來不也是被罷免？可見台灣民眾對媒體報導具有一定的認知與判斷，並非照單全收。

蔡政府如繼續以政治手段拖延中天復台，民意或將更加沸騰不滿。尤其最近郭台銘直言「李大維說大小姐擋疫苗」，民進黨政府究竟還剩下多少公信力？難道要繼續讓行政權一人獨大？

過去陳水扁前總統也常被媒體修理，他對媒體雖有諸多不滿，仍不敢咨意為之，任內並無任何媒體遭關台。

本案高等行政法院撤銷原處分並發回ＮＣＣ重審，但委員幾乎仍是原成員，早已經被認為嚴重失去中立性。獨立機關還具有多少客觀公正性？當今政府官員已經修練到處變不驚笑罵任由他的地步了。ＮＣＣ如持續維持關台原處分，中天再上訴到最高行政法院，又一次拉鋸三年，那復台豈不更是遙遙無期？台灣最自豪的民主自由還剩下什麼？

《伏爾泰的朋友們》一書曾闡釋伏爾泰的思想：「我不同意你的意見，但我誓死捍衛你發言的權利跟自由。」民主是條不歸路，莫忘言論自由是過去多少黨外先賢人士篳路藍縷血汗創造爭取得來。一年後總統、立委大選將屆，讓中天重出江湖，對民進黨而言簡直烏雲罩頂，甚為難堪；因此，中天要以司法手段復台，短期間路程尚艱辛、遙遠；況且到了最高行政法院，中天有把握一定能過關嗎？解鈴還是繫鈴人，政治事件還是要回歸政治解決；唯有政黨輪替，中天復台才有望。