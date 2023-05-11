貪婪玩法 前第一家庭可悲！

前總統陳水扁親家趙玉柱及女婿趙建銘，先後於日前獲假釋出獄，其子陳致中卻因洗錢案定讞將入監服刑。看阿扁及親家公、女婿及兒子，都因對金錢的貪婪，遭致牢獄之禍，心中不勝唏噓。

陳水扁曾貴為總統，趙玉柱曾任國小校長，陳致中台大法律系畢業且留學國外，趙建銘則為台大醫學院畢業的骨科醫生。四人都算是社會的菁英，近二十年的人生道路，卻是走得如此狼狽。何以致之？孰令致之？從表象上看起來，或者僅就是對金錢的貪婪，真是令人覺得可悲、可嘆！

法律除了用於懲戒違法之人外，更應當具備警惕世人的積極作用。雖然阿扁保外就醫、趙玉柱父子的假釋，都在社會引發不小的爭議。

由另一角度來看，司法對前第一家庭父子與其親家父子，仍然勇敢展現了司法的正義，就法律之前人人平等這個環節，仍可當作法治教育的極佳案例。