聽新聞
test
0:00 / 0:00

貪婪玩法 前第一家庭可悲！

聯合報／ 陳林生／廣編文案（高雄市）

前總統陳水扁親家趙玉柱及女婿趙建銘，先後於日前獲假釋出獄，其子陳致中卻因洗錢案定讞將入監服刑。看阿扁及親家公、女婿及兒子，都因對金錢的貪婪，遭致牢獄之禍，心中不勝唏噓。

陳水扁曾貴為總統，趙玉柱曾任國小校長，陳致中台大法律系畢業且留學國外，趙建銘則為台大醫學院畢業的骨科醫生。四人都算是社會的菁英，近二十年的人生道路，卻是走得如此狼狽。何以致之？孰令致之？從表象上看起來，或者僅就是對金錢的貪婪，真是令人覺得可悲、可嘆！

法律除了用於懲戒違法之人外，更應當具備警惕世人的積極作用。雖然阿扁保外就醫、趙玉柱父子的假釋，都在社會引發不小的爭議。

由另一角度來看，司法對前第一家庭父子與其親家父子，仍然勇敢展現了司法的正義，就法律之前人人平等這個環節，仍可當作法治教育的極佳案例。

台大醫學院 陳致中 假釋

延伸閱讀

陳致中明入獄 吳淑珍更三審的法官今天抽好籤了

陳致中後天入獄 高市議會：已收到公文依法解職

「對家人無比虧欠」陳致中周四入監最快隔天就能辦接見

入監倒數計時 陳致中擔心37年前陳水扁入獄時的歷史重演

相關新聞

中國正排除加入ＣＰＴＰＰ的政經障礙

中國大陸為排除加入ＣＰＴＰＰ的路障，繼與澳洲、日本等研商解決雙邊貿易障礙後，商務部副部長王受文日前公開喊話，表示中國有意...

擋疫苗 歷史罵名 一罵千年

歷史對腐敗無良的統治者和官員，一罵就是一千年、二千年，仍繼續罵，此給後代引以為戒。

玻璃心政府 視人命如草芥

郭台銘在臉書爆料，當初要買ＢＮＴ疫苗的時候受到政府阻撓，蔡英文總統甚至派當時的總統府秘書長李大維向郭傳話：「這個大小姐說...

斑馬線車禍 都是Ａ柱的罪過？

日前台南鬧區路口發生死亡車禍，一名媽媽牽著三歲女兒走斑馬線過馬路，竟被左轉車輛迎面撞上，導致媽媽重傷，女兒宣告不治。該名...

悲情超額教師 被當人球踢

最近國民中小學進入下一個學年新生報到階段，少子化問題造成不少學校的教師被迫超額。近一個多月，只要聽到這些老師提到被超額的...

貪婪玩法 前第一家庭可悲！

前總統陳水扁親家趙玉柱及女婿趙建銘，先後於日前獲假釋出獄，其子陳致中卻因洗錢案定讞將入監服刑。看阿扁及親家公、女婿及兒子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦