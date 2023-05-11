聽新聞
test
0:00 / 0:00

悲情超額教師 被當人球踢

聯合報／ 張珍華／教（苗栗市）

最近國民中小學進入下一個學年新生報到階段，少子化問題造成不少學校的教師被迫超額。近一個多月，只要聽到這些老師提到被超額的苦悶，就讓人不禁鼻酸。

新生報到人數逐年遞減，除了大都會與區域名校可能增班，絕大多數的中小學都面臨減班危機；加上縣政府經濟財源困窘，有些學校從十年前開始正式教師就「遇缺不補」，校園裡沒有新血注入。而今，不少教師在校內戮力十數個年頭，卻因超額必須非自願離開，或到極偏遠、該科目有缺額的學校，想著這些教師填志願撕榜時的潸然落寞，情何以堪？

關於超額，筆者有一些拙見：

一、被超額是很讓人受傷的，若是要被超額到超級偏鄉，對於執教十幾年、身兼數職的中生代教師而言，是更大的傷害。建議各地方政府於極偏鄉學校提供正式教師缺額，明訂考上者需執教五年以上方能介聘離開，如此或可解決偏鄉師資不足的問題。

二、超額介聘的程序與計分方式多有不受尊重之處，例如：到新學校報到還得準備自我介紹，讓該校教評委員評鑑，都已是非自願被超額，還要被當新進教師一樣請求「通過」，於心何忍。而記分表中，無論擔任多少年導師都沒有加分，但導師的工作往往是最勞心勞力的，卻得不到應有的認同。建議修改超額程序與計分方式，才能取得公平性，獲得被尊重的感覺。

三、由於生肖迷思，大部分縣市的國中一一二學年與一一三學年或許會超額，但一一四學年屬龍的新生人數增多，屆時校內師資不足，又要如何處理？為何不做彈性措施，保留超額名額一至二年？

各地方政府多少都有財政問題，中央四處大撒幣，卻對教育經費拮据毫不在意，教師為國家棟梁盡心提攜指導，卻落得被當皮球，在各校之間被踢來踢去，請政府高層拿出柔軟的心去將心比心。

偏鄉學校 小學 少子化

延伸閱讀

我的老師明年就不見了！ 議員籲中市府多增聘正式教師

大舉徵才！嘉縣中小學正式教師69個缺額 英檢B2有加分

代理教師寒暑假得工作？教團籲教育部說清楚

嘉市國小教師擴大開缺 釋出47個正式職缺

相關新聞

中國正排除加入ＣＰＴＰＰ的政經障礙

中國大陸為排除加入ＣＰＴＰＰ的路障，繼與澳洲、日本等研商解決雙邊貿易障礙後，商務部副部長王受文日前公開喊話，表示中國有意...

擋疫苗 歷史罵名 一罵千年

歷史對腐敗無良的統治者和官員，一罵就是一千年、二千年，仍繼續罵，此給後代引以為戒。

玻璃心政府 視人命如草芥

郭台銘在臉書爆料，當初要買ＢＮＴ疫苗的時候受到政府阻撓，蔡英文總統甚至派當時的總統府秘書長李大維向郭傳話：「這個大小姐說...

斑馬線車禍 都是Ａ柱的罪過？

日前台南鬧區路口發生死亡車禍，一名媽媽牽著三歲女兒走斑馬線過馬路，竟被左轉車輛迎面撞上，導致媽媽重傷，女兒宣告不治。該名...

悲情超額教師 被當人球踢

最近國民中小學進入下一個學年新生報到階段，少子化問題造成不少學校的教師被迫超額。近一個多月，只要聽到這些老師提到被超額的...

貪婪玩法 前第一家庭可悲！

前總統陳水扁親家趙玉柱及女婿趙建銘，先後於日前獲假釋出獄，其子陳致中卻因洗錢案定讞將入監服刑。看阿扁及親家公、女婿及兒子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦