悲情超額教師 被當人球踢

最近國民中小學進入下一個學年新生報到階段，少子化問題造成不少學校的教師被迫超額。近一個多月，只要聽到這些老師提到被超額的苦悶，就讓人不禁鼻酸。

新生報到人數逐年遞減，除了大都會與區域名校可能增班，絕大多數的中小學都面臨減班危機；加上縣政府經濟財源困窘，有些學校從十年前開始正式教師就「遇缺不補」，校園裡沒有新血注入。而今，不少教師在校內戮力十數個年頭，卻因超額必須非自願離開，或到極偏遠、該科目有缺額的學校，想著這些教師填志願撕榜時的潸然落寞，情何以堪？

關於超額，筆者有一些拙見：

一、被超額是很讓人受傷的，若是要被超額到超級偏鄉，對於執教十幾年、身兼數職的中生代教師而言，是更大的傷害。建議各地方政府於極偏鄉學校提供正式教師缺額，明訂考上者需執教五年以上方能介聘離開，如此或可解決偏鄉師資不足的問題。

二、超額介聘的程序與計分方式多有不受尊重之處，例如：到新學校報到還得準備自我介紹，讓該校教評委員評鑑，都已是非自願被超額，還要被當新進教師一樣請求「通過」，於心何忍。而記分表中，無論擔任多少年導師都沒有加分，但導師的工作往往是最勞心勞力的，卻得不到應有的認同。建議修改超額程序與計分方式，才能取得公平性，獲得被尊重的感覺。

三、由於生肖迷思，大部分縣市的國中一一二學年與一一三學年或許會超額，但一一四學年屬龍的新生人數增多，屆時校內師資不足，又要如何處理？為何不做彈性措施，保留超額名額一至二年？

各地方政府多少都有財政問題，中央四處大撒幣，卻對教育經費拮据毫不在意，教師為國家棟梁盡心提攜指導，卻落得被當皮球，在各校之間被踢來踢去，請政府高層拿出柔軟的心去將心比心。