斑馬線車禍 都是Ａ柱的罪過？

日前台南鬧區路口發生死亡車禍，一名媽媽牽著三歲女兒走斑馬線過馬路，竟被左轉車輛迎面撞上，導致媽媽重傷，女兒宣告不治。該名有孕在身的女駕駛聲稱是Ａ柱死角，沒看到有人過馬路，才會不小心撞到這一對母女；但看完路口監視器畫面，會造成這麼大的傷亡，該名駕駛未減速過彎應該才是主因。

基於汽車結構安全及美觀的考量，Ａ柱往往都又粗又斜，左轉時恰好會擋住駕駛人一大部分的視野。筆者年輕時剛開車上路，就領教過Ａ柱死角的威力，上一秒明明路口沒人，下一秒就看到一名學生出現在眼前，還好速度不快，僅造成輕微擦撞；從那一天之後，我就學到教訓，轉彎時除了減速，還要挪動身體、左右擺頭，如此就可以大大降低因為Ａ柱死角所造成的意外。

很多交通意外，肇事者都宣稱自己不是故意的，原因不外乎是身體不適、視線死角、車子機械故障、只喝一罐…等等。這樣的邏輯思維就像筆者在學校經常處理學生在走廊奔跑撞傷同學的意外一樣，學生都說不是故意的。但明知這樣的危險行為可能造成他人傷亡，卻還是酒駕、路口高速轉彎、不定期保養車子、開車門不看後方有無來車…，這不叫不小心，這是「無知」和「故意」。

到頭來，我們發現台灣道路危機四伏，因為無知和故意的人實在太多，所以用路人除了本身守法還不夠，得學會防衛駕駛；直行綠燈過路口，得減速隨時準備煞車，預防被闖紅燈的車迎面撞上；過馬路走在斑馬線上，雖然有霸王條款保護，但真正的霸王是那些不禮讓行人的「馬路三寶」，行人過馬路務必要左顧右盼，不要拿自己性命開玩笑。

台灣交通事故死亡人數是日本的好幾倍，主要還是道德觀念薄弱！道德要靠教育提升，交通安全教育實際宣導跟融入課程的時間卻少得可憐。許多家長載孩子上學，不但沒以身作則，還帶頭做出不戴安全帽、闖紅燈、違停的錯誤示範。台灣要擺脫「交通地獄」的臭名，還有很長一段路要走。