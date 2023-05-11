聽新聞
test
0:00 / 0:00

擋疫苗 歷史罵名 一罵千年

聯合報／ 謝敏捷／中正大學政治研究所前所長（台中市）

歷史對腐敗無良的統治者和官員，一罵就是一千年、二千年，仍繼續罵，此給後代引以為戒。

二○二一年五月疫情危急，政府理應全力以赴，非常積極地買最好的疫苗救自己的國民。但是未見政府做到，反而是看到郭台銘著急奔走，以個人人脈取得當時很難得的購買一五○○萬劑ＢＮＴ疫苗的承諾，但因須政府行政作業協助，卻受到政府以複雜的八大申請要件等，刁難阻饒、冷言冷語。

當時郭仍努力不放棄，許多企業、慈善、宗教團體也熱心要購買捐贈；因當時疫情持續嚴重，政府在全民壓力之下，才放行提供行政協助，讓郭台銘、慈濟、台積電各買五百萬劑捐贈。

疫苗問題的核心是：當時每天幾十人、百人離世，每一個人的生命都是最重要的。統治者和官員沒做好，應該非常愧疚自責負責，也應該非常感謝自掏大腰包、出大力協助救人的人。但這幾天竟發生應該負責的官員合力圍攻郭台銘，看得出官員害怕人民和歷史，但人民和歷史不會饒過這種人、這種事的。

在疫苗問題上，也看到政府官員對ＢＮＴ與高端兩種截然不同的作法。

ＢＮＴ是先進國際大廠生產，世界衛生組織、美國日本歐洲承認，卻被刁難拖延。

高端不被世界衛生組織、美國日本歐洲承認，蔡英文以次的官員卻大力吹捧，高層官員施打時，不斷透過媒體播送。另外，高端股票大幅波動。但是，人民聰明，知道保護自己，只有不到五％的人施打高端；這還包括不同原因，不得已才施打的民眾。

此次疫情影響二千三百萬人民生命，是人命關天非常重大的事件。國內外許許多多影音文字記載，網路很容易查到，各圖書館也有紙本的報紙雜誌，都清楚地留下紀錄。

目前雖然官方資料不公開，惟拜我們民主制度之賜，一定會有輪政的機會，將來一定會被公開，廣大民意必定要求行政法律徹查。

「以古為鏡，可以知興替」。歷史告訴我們，為政必須「以百姓之心為心」，絕不能「損百姓以適其慾」。「天子者，有道則人推而為主，無道則人棄而不用，誠可畏也。」

疫苗 高端 疫情

延伸閱讀

郭台銘曝疫苗採購遭阻擋 賴士葆：與慈濟揭露無扞格

指媒體一面倒為執政黨效力 郭台銘：若當選會努力恢復NCC撤銷的電視頻道

郭台銘指控民進黨派系擋疫苗 柯建銘：不是有錢就買得到

台灣社交距離APP發「澄清訊息」駁郭台銘 鄉民驚還有這功用：半年後變選舉拜票？

相關新聞

中國正排除加入ＣＰＴＰＰ的政經障礙

中國大陸為排除加入ＣＰＴＰＰ的路障，繼與澳洲、日本等研商解決雙邊貿易障礙後，商務部副部長王受文日前公開喊話，表示中國有意...

擋疫苗 歷史罵名 一罵千年

歷史對腐敗無良的統治者和官員，一罵就是一千年、二千年，仍繼續罵，此給後代引以為戒。

玻璃心政府 視人命如草芥

郭台銘在臉書爆料，當初要買ＢＮＴ疫苗的時候受到政府阻撓，蔡英文總統甚至派當時的總統府秘書長李大維向郭傳話：「這個大小姐說...

斑馬線車禍 都是Ａ柱的罪過？

日前台南鬧區路口發生死亡車禍，一名媽媽牽著三歲女兒走斑馬線過馬路，竟被左轉車輛迎面撞上，導致媽媽重傷，女兒宣告不治。該名...

悲情超額教師 被當人球踢

最近國民中小學進入下一個學年新生報到階段，少子化問題造成不少學校的教師被迫超額。近一個多月，只要聽到這些老師提到被超額的...

貪婪玩法 前第一家庭可悲！

前總統陳水扁親家趙玉柱及女婿趙建銘，先後於日前獲假釋出獄，其子陳致中卻因洗錢案定讞將入監服刑。看阿扁及親家公、女婿及兒子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦