擋疫苗 歷史罵名 一罵千年

歷史對腐敗無良的統治者和官員，一罵就是一千年、二千年，仍繼續罵，此給後代引以為戒。

二○二一年五月疫情危急，政府理應全力以赴，非常積極地買最好的疫苗救自己的國民。但是未見政府做到，反而是看到郭台銘著急奔走，以個人人脈取得當時很難得的購買一五○○萬劑ＢＮＴ疫苗的承諾，但因須政府行政作業協助，卻受到政府以複雜的八大申請要件等，刁難阻饒、冷言冷語。

當時郭仍努力不放棄，許多企業、慈善、宗教團體也熱心要購買捐贈；因當時疫情持續嚴重，政府在全民壓力之下，才放行提供行政協助，讓郭台銘、慈濟、台積電各買五百萬劑捐贈。

疫苗問題的核心是：當時每天幾十人、百人離世，每一個人的生命都是最重要的。統治者和官員沒做好，應該非常愧疚自責負責，也應該非常感謝自掏大腰包、出大力協助救人的人。但這幾天竟發生應該負責的官員合力圍攻郭台銘，看得出官員害怕人民和歷史，但人民和歷史不會饒過這種人、這種事的。

在疫苗問題上，也看到政府官員對ＢＮＴ與高端兩種截然不同的作法。

ＢＮＴ是先進國際大廠生產，世界衛生組織、美國日本歐洲承認，卻被刁難拖延。

高端不被世界衛生組織、美國日本歐洲承認，蔡英文以次的官員卻大力吹捧，高層官員施打時，不斷透過媒體播送。另外，高端股票大幅波動。但是，人民聰明，知道保護自己，只有不到五％的人施打高端；這還包括不同原因，不得已才施打的民眾。

此次疫情影響二千三百萬人民生命，是人命關天非常重大的事件。國內外許許多多影音文字記載，網路很容易查到，各圖書館也有紙本的報紙雜誌，都清楚地留下紀錄。

目前雖然官方資料不公開，惟拜我們民主制度之賜，一定會有輪政的機會，將來一定會被公開，廣大民意必定要求行政法律徹查。

「以古為鏡，可以知興替」。歷史告訴我們，為政必須「以百姓之心為心」，絕不能「損百姓以適其慾」。「天子者，有道則人推而為主，無道則人棄而不用，誠可畏也。」