中國正排除加入ＣＰＴＰＰ的政經障礙

中國大陸為排除加入ＣＰＴＰＰ的路障，繼與澳洲、日本等研商解決雙邊貿易障礙後，商務部副部長王受文日前公開喊話，表示中國有意願並有能力加入ＣＰＴＰＰ，強調其符合中國與所有ＣＰＴＰＰ成員利益，中國入會將可幫助該協定整體經濟收益擴大四倍。

中國打出經濟牌的背景之一，是亞洲開發銀行在四月頃公布亞洲經濟展望報告，調升大陸明、後年經濟成長率至五%與四點五%，並指中國經濟復甦將帶動亞洲成長，尤其將助益觀光旅遊業與製造業中間財貿易。事實上，中國在去年廿大會議及國境解封後重啟經貿外交，頻仍造訪鄰近與中東國家，挾著經貿合作為基調的軟實力，受到亞洲開發中國家歡迎。其中，因中國參與的ＲＣＥＰ，自去年初生效以來帶動區域內貿易大幅成長，已交出亮麗成績；對應美歐市場需求疲軟與貿易障礙升高，讓東南亞國家更不易拒絕中國市場的吸引力。

參加經濟整合與積極推動自由貿易區建設，是中國一貫政策。中共在十八大即提出要加快實施自由貿易區戰略；十九屆五中全會中指示提升戰略，至廿大時提出擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡。中國加入ＣＰＴＰＰ不僅有助推動經貿改革，更可藉美國退出經濟整合的影響力衰退期間，參與新興貿易規則談判、制定及增加話語權。在同一政策思維下，中國亦在二○二一年提出參加《數位經濟夥伴關係協定》申請，已與新加坡、智利等展開數回合談判。

如從經濟整合的角度觀察，中國早在過去數年已與多數ＣＰＴＰＰ成員簽署及實施雙邊或區域ＦＴＡ。現有十一個ＣＰＴＰＰ成員，新加坡、馬來西亞、越南、汶萊，已在東協—中國ＦＴＡ下開放市場，且正進行協定升級至3.0版的談判；另已與新加坡、澳洲、紐西蘭、智利、秘魯實施雙邊ＦＴＡ。

中國與日本則已在ＲＣＥＰ於去年一月生效後互相開放市場，日本立刻取消約廿五%的中國產品關稅。在ＲＣＥＰ下，日本對中國出口的零關稅產品數量，原預計將由先前的八％提高至八十六％。未來如中國加入ＣＰＴＰＰ，則雙方適用零關稅比率將提高至九十九％或一百％，原定降稅期程也可能必須縮短。

依據ＷＴＯ資料，中國上述ＦＴＡ下之貨品貿易降至零關稅比例，約略介於七至九成；其中與東協、紐、澳、智、秘等國更超過九十四％；亦即中國如加入ＣＰＴＰＰ，僅須進一步調降一至三成貨品關稅。中國商務部已指出，屆時將爭取對敏感性貨品獲得較長的降稅期間，並將對於國營事業、智財權、投資／服務業自由化、勞動、環境、透明化等中國調適難度較大的議題，在提出體制改革的具體承諾下，努力爭取較長的調適期。

另外值得注意的是，目前除英國已完成加入ＣＰＴＰＰ談判外，對已提出加入申請的厄瓜多、哥斯大黎加、烏拉圭三國，中國與哥國已簽署ＦＴＡ，近月則甫完成與厄瓜多洽簽ＦＴＡ談判。由於今年主辦國紐西蘭有意推動讓所有新申請案均能進入委員會議程，則屆時除台灣外，中國僅尚未與烏拉圭建立ＦＴＡ關係。

中國正努力排除加入ＣＰＴＰＰ的政治與經濟障礙，值得我國警惕。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）