還給媒體真正民主空間

台北高等行政法院昨天做出中華民國新聞史上一個重要與關鍵性的判決：撤銷ＮＣＣ不予中天電視台換照的處分，被迫關台的中天勝訴。遲來二年多的正義，對於國內的新聞發展與新聞教育可說是撥亂反正。

回顧蔡政府這場「關中天」的政治算計鬧劇：關中天是二○二○年蔡英文一連任後即確定的決策（總統府與行政院當年五月往返之密件洩漏的訊息）。執行關中天任務的ＮＣＣ主委是行政院長蘇貞昌「勾選」的陳耀祥；法律出身的陳主委，與兩位親綠的委員被認為是關中天的核心人物。

二○二○年ＮＣＣ審查中天換照案，是政治審查而非專業審查，結果就是政治決定關中天。ＮＣＣ七位委員一致同意不予中天換照，連七位鑑定人也被批親綠，公聽會更是不讓中天充分說明，結論就是中天被迫從五十二頻道退出。中天自二○二○年十二月十一日零時起被迫轉戰YouTube頻道。

接著陳耀祥主委表明，要將中天空出的頻道轉給公廣集團華視。結果華視接連出包，在頻道經營上敬陪末座；蔡政府想藉華視來壯大綠色媒體陣營與影響力，民眾卻不吃這一套。

但這場政治算計並未因中天轉戰YouTube頻道而停止，蔡政府接著讓ＮＣＣ規畫推「數位中介法」，不但要擴大ＮＣＣ的管轄權，更要將政治黑手伸入網路平台；想要把媒體管理納入，成為綠色傳聲筒，並消滅所有反對蔡政府的媒體，關中天、ＴＶＢＳ移頻就是明證。

最荒謬的是，陳耀祥除受命關中天之外，最近更傳出受命護航讓親近小英的鏡電視過關，無視鏡電視的高層談話錄音檔，被爆涉及府院高層介入關說、施壓風暴；無視自己被列為被告，陳耀祥主委毫不迴避主導審查鏡電視相關案件，目無法紀莫過於此，卻還口口聲聲「依法行政」。

ＮＣＣ在陳耀祥手中已淪為府院的「東廠」，讓原本應定位為獨立機關、專業掛帥的ＮＣＣ成了行政院的隨附組織。從關中天迄今，不但沒有尊重媒體監督政府的第四權，反而濫用權力，以雙標來處理媒體管理；親綠的像是鏡電視，即便問題叢生也一樣護航到底；不聽話的，就像對中天一樣拿出「最高標準」，拿不到證照只有關台。不問專業、只有政治，唯命是從的陳耀祥讓ＮＣＣ完全走調，也讓中華民國的新聞自由蒙塵。

這場判決終於撥亂反正，給陳主委與蔡政府劈頭棒喝。冀望因著這個判決，讓國內的新聞自由、言論自由獲得充分保障；尊重新聞專業，遠離政治算計與干預，還給國內媒體一個多元自由和真正民主的空間。