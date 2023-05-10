國民黨若勝選 九二共識仍有意義

前總統馬英九三月底前往大陸祭祖訪問，四月底參加希臘經濟論壇，皆公開論述「九二共識」。馬英九期望「九二共識」成為兩岸和平的護欄，否定西方國家引導俄羅斯與烏克蘭模式至兩岸關係，強調兩岸應推動更多的對話、合作與訪問，中國大陸應停止軍機在台灣周邊空域活動，華府則應鼓勵兩岸展開和平協商，避免台海發生戰爭。

然而，中共顯然沒有意願配合馬英九的「九二共識」憲政論述，承認中華民國憲法而間接接受中華民國存在的合法性；國民黨中央迄今也沒有將馬英九所詮釋的「九二共識」進一步完整化，成為國民黨大陸核心政策；民進黨從頭到尾否定馬英九的訪陸言行；美方則根本不呼應馬英九的努力。

經過近三年來的中共戰機、戰艦不斷繞台，中華民國官方與美方對於兩岸可能發生戰事早有預備，而老百姓普遍對此也漸有準備。未來，台海由於共軍、國軍戰機過度摩擦而終於產生「第一擊」，甚而引發戰爭的風險越來越高。

「九二共識」在當前對於兩岸關係難以產生實質的指導性作用，其中或有五方面原因。

第一，「九二共識」對中共來說，是統戰工具，目的是「和統」，對國民黨來說，則是架設政治平台，目的是「交流」與「緩統」；第二，民進黨蔡英文執政以來，否定「九二共識」，去中反中，兩岸關係進入冰點，中共想和統不成，武統聲浪便趨高漲；第三，習近平執政後，改變胡錦濤時期的和諧政策，強調中國偉大復興，中國不只是要「富」，還要「強」，推動一帶一路，威脅到美國的世界霸權；第四，美中衝突越演越烈，台灣在長期親美的傳統下，難與中國大陸保持平衡關係；第五，習近平進入第三任期，緊緊把握兩岸關係主導權和主動權，不再依靠台灣內部條件，逐步侵蝕與壓迫台灣的軍事與經濟防線。在以上形勢劇變的過程中，兩岸關係基礎鬆動，「九二共識」漸失去原先設想的角色與功能。

然而，台海局勢仍未進入非戰不可的臨界點，其中一個觀察重點在於明年的台灣總統大選，國民黨若能重返執政，「九二共識」仍有一定的意義。假如兩岸皆回到承認「一個中國」的起點，台灣從「反中」光譜移至「和中」，台海戰爭危機自然下降。由此，馬英九在今年三、四月間的努力，仍埋下了對兩岸關係有利的因素。