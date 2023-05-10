四月初，馬英九和蔡英文兩位前現任總統分別出訪大陸與美國，馬總統成功演繹中華民國存在的事實，蔡總統則與美國眾議院議長麥卡錫會面，雖然兩人受到來自對方陣營的批評，但從後來的民調來看，多數國人對兩位總統的努力都予以肯定，更有不少人期待下任總統能同時延續這兩位總統對外開拓的成果。但是，這有可能嗎？

先看民進黨，獲得提名的賴清德副總統大概不太可能同時延續兩位總統的成果。賴清德很早便強調會繼承蔡英文路線，堅持「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，而對於馬英九路線則全盤否定。但是，這樣代表延續蔡英文路線嗎？事實上，四個堅持為二○二一年國慶時蔡總統首次提出，這只能說是二○二一年以後的蔡英文路線。而且，「兩國互不隸屬」來自於陳總統競選時民進黨通過的台灣前途決議文，因此，「互不隸屬」之說更像是陳水扁路線。

其實，賴清德的心魔在於不敢面對中華民國、中華民國憲法，和一整套中華民國憲政體制的既存事實。二○一九年台灣制憲基金會成立時，賴清德公開表示中華民國憲法有三個問題，分別是在中國制定、有中國思想和二十年修憲問題不斷。換句話說，當時賴清德的主張不但否定民國三十六年頒布的憲法，還否定自李總統到陳總統的修憲成果。而他用以凝聚支持者的方式，則是敵我分明訴求「民主與專制對決」。

再看國民黨，可能的參選人之一侯友宜市長近日各種表述，一方面延續國民黨長期主張的兩岸友善和反對台獨，另一方面則凸顯中華民國和台灣的共生關係，並引用蔡總統就職時宣示的遵守憲法和兩岸條例作為對一個中國的回答。而且，侯友宜推崇馬總統的貢獻，又對於蔡總統的兩岸立場不出惡言，看得出來他想在中華民國的基礎上，創造藍綠間的最大公約數，讓不同陣營的支持者都可以在他的話裡找到交集，這和賴清德敵我分明的策略截然不同。

不可否認，要追求勝選，用製造敵人的方法往往最簡單，訴求團結則容易淪為沒有戲劇張力的金玉良言，在日益極化的社會尋求跨黨派共識更有顧此失彼的風險。但是，面對當前動盪不安的台海情勢，唯有國人捐棄成見相互團結，方能面對未來和平與戰爭的重大抉擇，也唯有國人攜手合作才能扭轉局勢讓台灣轉危為安。雖然這樣曲高和寡的路線不見得能挺過殘酷的選戰攻防，如果缺乏堅定的決心甚至會半途而廢。但我真心希望有參選人願意認真對待多數民眾對於社會團結的渴望，無論是侯友宜、賴清德、還是其他參選人，能夠在兩岸政策上創造交集而不是擴大分歧，給台灣一個團結的機會，許中華民國一個不一樣的未來！