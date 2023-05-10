傳話擋疫苗 蔡政府請說清楚

有意參選總統的郭台銘，先前透露總統府有人擋疫苗採購，終於在臉書上直言道出，當時的總統府秘書長李大維告訴他：「大小姐說，你還是不要買了」。

李大維否認有此事。但若對照先前慈濟執行長透露，欲購買新冠疫苗卻遭到許多外力勸說和阻撓，以及郭台銘透露的許多內幕，現仍保持沉默的蔡英文，應勇於親上火線回應。甚至黨內有意參與明年大選者也會心焦，因為有無阻擋買疫苗，真相只有一個，說謊者便是全民公敵，人格破產，永不為人民接受。

在新冠疫情期間，一波波感染擴大造成無辜生命離去，永齡、慈濟和台積電想用民間力量去彌補疫苗不足；一波數折下終於等到蔡英文點頭。郭台銘現在透露傳話人告知「大小姐」心中企圖，前後對照觀察，更有充分理由要求蔡英文說明白講清楚，而不是用打高空的官話混過去。

有風骨的監委更當對此事去約談和調查；但當今為官者多的是軟骨動物，自身的官帽又是蔡英文賞的，想要見到過去陶百川那樣的監委根本是不可能任務。現在唯一的途徑，就是郭台銘能在媒體調查下把整個過程還原；因為只要無畏國家機器的迫害，再觀察府方事後的動作和說詞，即可把藏鏡人逼到檯面上。

郭台銘會掀開黑幕，等於是把個人參選總統之路拿來與蔡英文的人格誠信對賭，隨後更會面對成群網軍和東廠圍攻。但郭台銘若能揪出政府在購買疫苗上的黑手，也是對其誤國害民惡行的棒喝，並喚醒人民思考何謂民主真義。