大小姐 兩面手法擋疫苗？

昨日郭董在臉書貼文投下震撼彈，具體指出於捐贈疫苗之時，李大維傳話：「大小姐說，你還是不要買了！」李大維否認，政府單位自清之時序表有之，引用台積電報告書的答辯有之；然是否有「積極作為」擋疫苗？或精確地說，有不協助郭董救萬民於水火的「消極不作為」？

或謂，政府不是「出面協助郭董與台積電」嗎？哪裡來擋疫苗或撒手不管？《戰國策．楚襄王為太子之時》寫道：齊國要脅要東地五百里，楚太子在齊，即位心切，只得答應。後齊國索地，大臣意見不一。子良說：「如約與地，之後奪回來」。昭常說：「不能給，要派兵把守」。景鯉說：「要求救於秦」。三者看似矛盾，楚王問他師傅慎子，要用哪個好？慎子回答：「三者皆用！」細細品味，給地是空話，履約障眼法，是「面子」；駐兵守地，對外求援，拒絕交割，是「裡子」，真真切切的「兩面手法」！

同理，是時，總統府看似人飢己飢，是給郭董「面子」，但執政黨政府與民代開始抹黑，稱可繞過經銷商直接訂購、疫苗乃陸製造、疫苗恐過期云云；另方面，國外疫苗不來，是否更有空間「扶持」國產疫苗？讓全台人民，像王永慶董事長所稱的「瘦鵝」，飢不擇食，給國產疫苗，當白老鼠？是以，字斟句酌，顛倒黑白的說詞，外慚清議，內咎神明，能不羞恥嗎？

或問，蔡政府積極或消極當疫苗攔路虎的「直接證據」安在？最高法院民事判決一一二年度台上字第二○三號：「按法院得依已明瞭之事實，推定應證事實之真偽，民事訴訟法第二八二條定有明文。是負舉證責任之當事人茍能證明間接事實，且該間接事實與應證之要件事實間，依論理或經驗法則已足推認其因果關係存在者，即無不可，非必以直接證明要件事實為必要」。

的確，迄今沒有蔡政府擋疫苗，諸如「白紙黑字」或「錄音錄影」的「直接證據」，但可以由間接證據推知：為何要略過合法經銷商，難道要德國原廠違約？為何放任官員與民代抹黑疫苗？既然光明正大，為何疫苗與「三加十一」決策與會議紀錄皆不公開，不是反黑箱嗎？請問蔡政府，第一時間有積極協助與否？諸多間接事實推論，蔡政府當年作梗、今日強辯，不足以謝國人，更難撫因錯誤而喪命的台人冤魂！

《論語．公冶長》，孔子說：「今吾於人也，聽其言而觀其行。」看過蔡政府的絢麗煙火、聽過優美的文青感言、美好願景；不如細細思索，他們在郭董捐疫苗、你我生死存亡關鍵之時，做了什麼「好事」？