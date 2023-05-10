科技．人文聯合講座／超越同溫層的可愛與可怕

在網路發達的時代，知識的取得相當便利，人際的互動也益形綿密。按理說，我們的心境應更加開闊，或至少應快樂些。然而，卻經常事與願違。

伴隨資訊流量的暴增，常迫使我們必須在短時間內作出抉擇。因此，志趣相投或背景相近的人自然較喜歡「網聚」，以省去意見相左、話不投機所造成的困擾。萬沒想到，數千年前古書上的「物以類聚，人以群分」，竟是今日網路生態的最佳寫照。另外，「同溫層」一詞也成為「同質網聚」的流行暗諷，且遠超它在氣象學被提及之次數。講穿了，用這三個字就可形容一群人不敢面對現實，只願躲在同質、封閉的團體中尋求安慰，好像還滿貼切的。

隨著主動、被動地加入了不少的網路社群、好友名單，我漸漸覺得「同溫層」不再那麼的負面。例如，在志同道合的社群中，互開玩笑、互吐苦水，就算不能長智慧，至少也能賺同情、甩憂悶，甚至能重新出發，何樂而不為？還有，早年我很怕親友們把我加入好友名單，因每早都會被他們大量的「早安圖」轟炸，刪文竟成為上班前的首要之務，令人煩不勝煩！然而隨著當中的幾位生重病或離世，我開始轉念，把這些「早安圖」視為「報平安」的密碼，一邊刪，一邊早點名。得知他們健在，也多了份安心。被親友們視為「同溫層」的這份情義，我現在變得格外珍惜。

不可否認，滯留於「同溫層」過久，會侷限視野，甚至產生偏見。很幸運地，因經常要和年輕的同學見面，或必須和不同系所的同仁溝通協調，迫使自己常要飛離同溫層，面對代溝和負評的衝擊。有時思緒和情緒不免近乎失控，然而一旦調整得當，我發現自己竟可在更高的天際翱翔，或更貼近海面欣賞魚躍！因此，「跨世代」和「跨領域」實為超越同溫層轄制之良方。

個人以為，「同溫層」可愛和可怕之差異，在於形塑之動機。若始於趣、形於情、運於理，大部分的「同溫層」成員應會享受「適溫」的狀態，且會相互扶持與成長。反之，若「同溫層」始於仇、集於恨、謀不義，在短時間內或可糾眾成群，讚聲如雷。然而在激情過後，或因共同敵意之質變，或因利益衝突之量變，「同溫層」連相互取暖的基本功能都蕩然無存了，其存在何苦來哉？

我曾在某部動作片中，目睹兩位來自「異溫層」的英雄，共同面臨生死。在危難之際，其中一位發出肺腑之言，奉勸另一好友若能活著，請他以「從不批評、隨時鼓勵」的態度教小孩，外加轉告小孩「找到關心的事，並深切地關心」，而且還要「己所不欲，勿施於人」。我深信以上三大原則，將會是這位小孩長大後「溫層經營」的金科玉律，使其耐得住各式劇烈的變遷。不過，我不會強迫讀者們照單全收，那怕我們可能都是這一個專欄的「同溫層」。（作者為台大教授、出版中心主任）