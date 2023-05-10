尹錫悅倒向美日 中韓關係堪慮

中韓建交邁入卅一年，不料，卻因南韓政府外交政策的改變，帶來兩國關係重整的新局面。這可從遠因和近因來探討：

遠因：去年三月，在野的國民力量黨總統候選人尹錫悅打敗在朝的民主黨候選人李在明當選總統。尹錫悅的外交政策政見即已明示走向親美親日路線，完全推翻了前文在寅政府的親中親北。甚至，他還批評文在寅的外交失敗。

去年五月十日尹錫悅正式上任前，就組織兩個特使團分別訪問美國和日本，表達新政府願意加強與恢復雙邊關係之強烈意願。美國總統拜登應聲搶到先機，趁尹錫悅才上班十天，就親自跑到首爾來搭肩握手。

近因：尹錫悅日前應拜登之邀出訪美國前後，中韓展開你來我往的口舌外交戰。尤其，尹錫悅受到中共外交部和環球時報等的嚴厲批評，對南韓靠美國站邊不滿，可以說，中方接二連三不斷的惡言，甚至包括「引火自焚」等言論，讓尹錫悅甚為不服。他也直接指出如果中共抑止北韓飛彈和核試，則中國大陸的批評還算勉強說得過去。

返韓後，尹錫悅氣未消。本月二日，尹錫悅說明訪美成果之際，卻似有備而來地吐出執政以來對中國大陸之不滿原因。他指責，中共不僅對北韓違反聯合國安理會的決議案不斷發射飛彈視若無睹，當美國在安理會提出制裁時，還全力包庇北韓，屢屢提出否決，採取對韓國敵對的行為。

甚至，尹錫悅還特別翻出前總統文在寅國是訪問大陸時的醜聞，說十一餐中，文在寅有九餐「自己吃」。一方面批評文在寅在中國採低姿態，另一方面暗批大陸冷待。

尹錫悅的外交確實亮眼。繼三月尹錫悅訪日後，日本首相岸田信雄於本月七、八兩日回訪首爾，舉行又一次韓日高峰會談，包括安全與經濟合作等議題。緊接著十九日至廿一日在日本廣島舉行Ｇ７首腦會議，屆時場外的美日韓高峰會議，將再次確認並鞏固美韓日三國軍事聯盟。

在美韓「華盛頓宣言」中，美國承諾，倘南韓受到北核攻擊時，美國會協助以核武對付北韓，甚至，拜登恐嚇金正恩若動用核武，就準備北韓政權滅亡。

不過，南韓國內對尹錫悅的一面倒向外交意見分歧。不少政界元老憂慮尹錫悅得罪中共、俄羅斯及北韓。此舉恐怕失多於贏。尤其，反對黨民主黨代表李在明認為，尹錫悅空盒子回國，卻向美國保證韓國不會自行製造核武，等於打臉自己。

十日，尹錫悅上任屆滿一周年，其外交國防領域的民意分數稍微上升，但是有限，今後恐怕要全力投身內政。他的真正挑戰，可能會是明年四月的國會議員選舉。