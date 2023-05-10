近日屢屢傳來議和的消息，先有天主教教宗方濟各透露參與俄烏衝突調停的秘密任務，再則歐美拋出願讓北京斡旋的立場。消息絕非空穴來風，倘若我們觀察歐盟因彈藥不足，著手進行聯合開發，並傳出挪用援助開發國家經費的醜聞，可發現無限期的援烏不再是歐美的首選。歐美進入「彈盡糧絕」的窘境，此際放手讓北京調停，成為歐美的公約數。

法國總統馬克宏訪陸時，曾得到中國大陸國家主席習近平的口頭應允，與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。當時多數的分析家僅視為北京對馬克宏「意思意思」一下，沒料到這天來得如此迅速，更重挫美國威信。美方表示未收到事前通報，也自嘲沒有預期會獲得知會。

習近平繼促成伊沙和解之後，再度上演「人曰不可能」系列的「促和」戲碼；不管成效為何，此驚天一舉已震撼了俄烏美歐各方，北京出手的威力及後座力的影響，值得評估。

其一，澤倫斯基在通話後，旋即指派駐陸大使，彰顯了烏克蘭對於與北京通電的企盼，無意間也展現了對美歐能力的質疑，特別是在未讓美國知情的情況下，與北京通上電話。

再者，馬克宏的遠美，及歐盟、法國的戰略自主論延燒多時，充斥著對馬克宏不利的言論；然則，此次的烏陸通電，正可救馬克宏於水火。一來，馬氏的帶話讓習有了動作，同時證明馬克宏有理，遊走美中才是上策；二則，北京出手給足了馬克宏面子與裡子，充分讓馬克宏站上歐盟自主論的至高戰略地位。法新社的報導，正凸顯了馬克宏訪陸帶話，促成了烏陸通話。

北京利用勸和促談拉近與烏克蘭的距離，更滿足了國際間期待北京扮演調停的角色；讓人想像，北京取代美國影響力的位置已然不遠。另一方面，不忘強調領土完整和尊重主權，更是杜絕西方干預台海的高招。不是滋味的，除了美國之外，俄羅斯亦是苦主，感受到北京走在中道的位置；尊重領土完整和核戰爭沒有贏家之說，有大部分也是告誡俄國。

不過，現下俄羅斯有求於北京，難以匹敵，而北京正可利用這股力量進行調停。北京以勸和之姿，並以所作所為光明正大痛擊美國，提供了解決俄烏衝突的另一個選項。

習近平陸續用實力說話、站上世界舞台，如今北京為調停俄烏踏出第一步，引起各方的期待，有助於終止歐美持續輸送彈藥的噩夢。澤倫斯基眼見美歐能力有限，而北京有所回應，旋而投入北京的懷抱。美國雖震怒及隨後施壓，但逐漸因現實轉為接受北京的調停。歐美的無力與放手，除了考驗北京如何成功調停的智慧外，也顯示出實力的分水嶺。