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科技．人文聯合講座／企業當責：以數位轉型實踐永續

聯合報／ 方元沂
立法院會通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，全案正式更名為「氣候變遷因應法」。圖為高雄林園工業區內一根根矗立的巨大鋼管與夕陽美景形成巨大對比。圖／聯合報系資料照片
立法院會通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，全案正式更名為「氣候變遷因應法」。圖為高雄林園工業區內一根根矗立的巨大鋼管與夕陽美景形成巨大對比。圖／聯合報系資料照片

歐盟為達成減碳目標，四月十八日通過碳交易市場要逐步取消免費的碳排放配額，並將在二○二六年引入「碳邊境調整機制」，提高對進口鐵、鋼、水泥等產品的碳關稅。而在台灣，繼年初通過「氣候變遷因應法」之後，政府宣布今年底前將正式成立碳交易平台。

在全球淨零碳排、推動ESG（環境、社會、治理）的大趨勢下，企業如何運用數位科技落實ESG責任，將成為永續經營的關鍵。商業模式或產品供應鏈都要思考資源的適切使用，不論掌握各範疇的碳排放、踐行產品製成的綠色轉型，或擬定階段性目標以具體實現永續策略，將是這波企業數位永續轉型的重中之重。

因應國內外政策法規要求，上市櫃公司要撰寫「永續報告書」，中小企業因供應鏈法及上游大廠的契約要求，亦須配合提供相關永續數據；金融機構則要進行碳盤查及氣候風險管理，發展永續經濟活動認定指引，並促進ESG及氣候相關資訊整合等新作為。

因此，企業經營者格外需要強化對ESG的理解，掌握各主流永續準則的發展方向。例如國際財務報導準則基金會成立的「國際永續準則委員會」（ISSB），整合併入了「氣候揭露準則委員會」及「價值報導基金會」，永續會計準則委員會提出的SASB準則也於二○二○年底加入合作。ISSB並於二○二一年十一月宣布將制定一套適用全球的資訊揭露標準，來滿足投資人需求。

ISSB的揭露標準草稿分為兩種，一是「一般性揭露」，公開的資訊必須跟ESG的重大風險和機會相關，以利財報分析人員做出有效的決策。此外要強調非財務績效在短、中、長期內，如何影響財務表現和現金流量，且非財務資訊的揭露邊界與發布頻率需與財報一致，企業組織更要同時考量跟價值鏈有關的風險與機會。

另一個標準是「氣候相關資訊揭露」，要求企業組織揭露面對氣候變遷的相關風險與機會。「行業披露要求」則於附件中沿用SASB十一個行業別、七十七個行業子分類的內容，並逐一說明各行業的揭露指標。

企業經營者如何善用數位科技結合ESG及碳治理管理，來鑑別ESG風險、推動供應鏈永續轉型，進而提升產業韌性，將攸關企業核心的競爭力。以國外知名的Carbon ChAIn碳帳戶平台為例，就是運用AI大數據，提供公司供應鏈碳足跡「端到端」的可見性，可協助高碳產業追蹤供應鏈溫室氣體排放，進行低碳轉型，並可透過數位化供應鏈提升透明度，加強安全性，並激發供應鏈的效能及降低成本。

氣候變遷和地緣政治的衝突，及疫病造成的供應鏈斷鏈、能源危機、關廠停工…都顯示僅導入數位技術來優化製程、產品或軟體管理，僅是狹義的數位轉型，已不足以面對環境和趨勢的巨變。必須全面進行數位永續轉型，以數位科技串聯所有利害關係人，落實低碳轉型、建構綠色供應鏈、翻轉工作型態，全面優化ESG，才是企業永續經營的必經之路。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）

氣候變遷 碳排放 競爭力

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