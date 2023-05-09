免費的軍火最貴 「美意」藏貓膩

報載拜登政府擬引用「總統撥款權」，提供台灣五億美元軍備；閣揆陳建仁大喜過望，認為有助蔡政府「備戰才能止戰」戰略，似乎對其中的貓膩與負面作用毫無所感。

美國在國共戰爭情勢逆轉之時，發表白皮書不再支持國民政府，大大打擊民心士氣，導致戰情急轉直下。國府雖退守台灣，但岌岌可危，美國杜魯門總統甚至發表「不介入台灣海峽爭端」聲明，落井下石；直到韓戰爆發，中共「志願軍」越過鴨綠江，直接與美軍激戰，美國才恢復對國府的軍經援助。這項援助，因台灣經濟與財政狀況改善，於一九六五年停止，台灣成為一個真正可以「獨立自主」的國家，得來不易。

台灣在全世界幾乎所有國家都只承認「一個中國」的現實中，本來安安穩穩「和平發展」數十年，現在突然被歐美媒體視為「世界最危險的地方」，主因是美國兩黨競相打「中國威脅」牌。而民進黨政府曲意配合，以大排場歡迎絡繹於途的美國政客與軍火商；對美國國會通過的「學人法案」進駐我行政與立法機構、美國政客與智庫揚言在「台灣淪陷」時炸毀台積電，以免「為敵所用」之謬論不加嚴斥，似乎不只甘為馬前卒，而且置「喪權辱國」大恥於不顧。

美國在俄烏戰爭中飽嘗「代理人戰爭」甜果，不費一兵一卒，靠提供各式武器以及經濟制裁，就讓俄國大耗元氣；而本身軍工產業大發其財，並得以在實戰中測試先進武器效果。食髓知味，又見民進黨政府高喊「備戰」，自然樂意在台海見縫插針；所以在去年十二月由國會通過「國防授權法案」，其中授權美國從二○二三年至二○二七年未來五年間，對台灣提供高達一百億美元的「無償」軍事財政援助。此次美國提供台灣五億美元軍備，應是最先一批。

台灣對美軍購，從來就是賣方市場，不僅品項受到嚴格限制，而且屢傳售價大幅灌水。依照常理，「無償」的話就更少選項，而且對「售價」也更難置喙，同時難免受人「指指點點」。

尤其政府近年推動「打水漂」式「前瞻計畫」，漏洞百出的「防疫與疫後」支出，即揮霍高達約兩兆元，即使今年國防預算也超過五千八百億；拿了美國約一百五十億台幣的「軍援」，不僅自願拋棄「國防自主」之大纛，而且視台灣人民辛苦建設，才得以擺脫外人援助「出頭天」的成果如敝帚，可謂得不償失，愚不可及。

據統計，自俄烏戰爭爆發以來，美國向烏克蘭提供的軍援總額雖已達三百六十億美元；且不論烏克蘭軍民死傷慘重、數以千萬人流離失所，據世界銀行估計，光是烏國重建，就已需超過四千億美元，大戰未歇，損失將更為巨大，而這筆巨額資金並沒有可靠的來源。以前年八月美國倉皇自阿富汗撤軍來看，美國不僅沒有任何補償，而且片面扣押阿富汗政府在美國半數資產，以圖拖垮神學士政權，可為殷鑑。

台灣近年在選舉與施政上，人民普遍認為民進黨精於選舉但治國無方。觀諸今年台美政軍往來，更讓人慨嘆蔡政府不僅無視國格尊嚴隨美國起舞，挑動對岸敏感神經；對衝突恐導致擦槍走火、戰事弄假成真，亦毫無風險意識。台灣民眾必須協力「下架民進黨」，才能避免兵凶戰危、生靈塗炭。