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問鼎大位者 品格與能力應並駕齊驅

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）
綠營指出，小核能電廠不是不能討論，但有三個難關要解決，台灣現有的核電廠都是在威權時代下建成，新核電廠無論蓋在哪都要面對「鄰避」的問題。圖／聯合報系資料照片
綠營指出，小核能電廠不是不能討論，但有三個難關要解決，台灣現有的核電廠都是在威權時代下建成，新核電廠無論蓋在哪都要面對「鄰避」的問題。圖／聯合報系資料照片

近日民意論壇連登〈解決通膨與詐騙 總統選戰關鍵〉、〈請總統參選人提出能源政見〉與〈逐大位者 必修能源課〉等文，反映國人對國家領袖的期待。但是，總統參選人的要件是誠信等人格特質或經濟、能源等專業知識？

世局多變，包括科技日新月異，政治人物通常不具科技素養，政見包含科技議題，輕信幕僚妥當嗎？二○二二年三○三全台大停電，馬英九前總統當時說，早在六年前他就很坦誠地告訴當年的蔡英文準總統，二○二五年非核家園過於樂觀，會傷及台灣經濟，但蔡英文非常有自信地說「我的能源專家都是世界第一流的，不會有問題」。馬英九指出「六年下來，台灣已經大停電四次，台電董事長和總經理為此請辭，但大停電是政策問題，不是董事長甚或院長下台就可解決」。

「非核」是蔡英文的政見，但國家遭逢碳排放與缺電困境，不能改弦易轍嗎？政黨顏面重要，還是民生福祉重要？

關於領導者的特質的研究，多得不勝枚舉。唐朝名臣魏徵〈諫太宗十思疏〉提到：君人者，誠能見可欲則思知足以自戒、慮壅蔽則思虛心以納下等。領導者想權位與選票時，該以蒼生為重吧？能源政策可諮詢世界，而非本黨的能源專家吧？

能源問題相當專業，尤其核能。美國國家科學院院士柯恩指出，對於核能的支持度，依其專業能力而漸高，依序是電視記者、大報的科學記者、所有科學家、能源科學家、核能科學家；因為愈是具有專業知識，愈有能力做出合於專業的判斷。國人在選前期望政治人物了解能源或核能，可能陳義過高，不如期望他尊重專業，也對幕僚是否「世界第一流」有自知之明。

民主有其缺陷，例如希哲柏拉圖提醒，民主常受少數人操弄，如西元前三九九年，三雅典政客主導陪審團多數決處死蘇格拉底。若真的「選賢舉能」，哪需動員黨派或政策買票？在另一方面，多少選民了解參選人的真假虛實？

政客傾向於操弄民意，因此品格與能力應並駕齊驅。二○○四年，成大醫學院創院院長黃崑巖提問總統候選人「教養」，可說獨具慧眼但搔到癢處。當前，執政黨為選票不惜讓台灣增加戰爭風險、為非核政見硬拗不缺電又不漲電價；這不只是有無政治智慧問題，更反映人格（教養）吧？

蔡英文 核能 馬英九

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