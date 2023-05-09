綠去中國化 反共不反中顯遮掩

最近有意逐鹿大位的人，紛紛提出兩岸政策，有杯子論、鋼索論，也有「備戰、不求戰」的主張；以「戰」為前提，買武器布地雷，讓台灣變成火藥庫，危矣。

兩岸大戰略一定是此次大選的決戰點，其他的公共政策相形之下將淪為次要。在台灣，很多人思考兩岸互動，其假設前提認為中國硬要統一台灣是「領土野心」，但真的是這樣嗎？台灣對整個中國領土而言，四百年前康熙就說了，台灣乃彈丸之地，得之無所加，失之無所損；大陸民間社會並不認為統一台灣就是為了擴張版圖，若北京政府以「領土擴張」作為侵台理由，也不會得到民間的支持。

中國民間社會認為統一是「民族感情」，百多年前在祖先手上割棄，現在做子孫的就應該收回，因此「一點都不能少」；這樣主張，對台灣人當然有辯論空間，但民進黨政府一直以中國的「領土野心」建構兩岸政策，不知是無知還是裝傻？以「抗中保台」凝聚選票鞏固政權也就算了，如果導致戰爭，真的會成為罪人。

兩岸戰火邊緣，要和平一定得「求同存異」，而非零合；不能將政治上的「獨立」或「統一」變成唯一選項。台灣民眾對「中國」的想像有四個面向：

血緣中國：台灣人祖先當年無論是求口飯或避秦，都是渡黑水溝而來；客家人堂號、河洛人祖塋書寫原籍，就是血緣的不忘本。即使原住民，經過四百年通婚也有廣義的漢人血統，台灣與中國的血脈關係哪能說斷就斷？更何況現在多的是兩岸通婚，多少孩子有「中國媽媽」或「中國拔拔」。

歷史中國：台灣歷史只有四百年，但既然先祖來自中原，那秦皇漢武、赤壁風流、王朝更迭的精采歷史要不要繼承？捨兩千只取四百，自成井蛙夜郎，聰明乎？即使自限四百年，東寧、有清、國民黨辭廟來台，甚至日治時代，文人雅士孺慕祖國；政權分隔即使藕斷，情感仍然絲連，台灣歷史和中國割也割不斷。

文化中國：台灣語言、文字、習俗、宗教無一不和中國有關，河洛話就是源自中原古音。農曆三月隨媽祖行腳、七夕拜七星娘娘，漳州人拜開漳聖王、客家人拜三山國王，這些神祇都來自閩粵原鄉。臨蘭亭集序、看富山春居圖、讀唐詩宋詞，與古人神遊，也是台灣知識分子生活的一部分；在地文化當然應該光大，但刻意抑中揚台，總覺心虛。

政治中國：施琅的平台紀略碑說：台灣遠在海表，昔皆吐蕃，未有所屬；至澎湖一戰，偽軍全沒，遂入版籍。扣除日治五十年，台灣與中國的主權關聯或牽扯僅三五○年；但自一九四九年政治中國已分裂為二，兩岸制度截然不同，勉強統一只會造成災難。

兩岸要「求同存異」，「求同」就是承認血緣中國、歷史中國、文化中國，這三個元素合起來就是「中華民族」；「存異」就是尊重彼此差異，絕不勉強湊合送作堆。但民進黨因選舉操作「去中國化」主張，已將歷史中國、文化中國的連繫破壞殆盡；而近日試圖彌補的「反共不反中」，也顯遮掩。

尤其談「反共」也是不對，且不說是否刺激北京，大法官會議已明表示主張共產主義屬言論自由，總統候選人何必限縮。「反共」是六十年代東西方冷戰的口號，也是蔣介石之牙慧，現今還有此思維，真不知今夕何夕？

「求同存異」方能構築兩岸和平架構，共同主張一個中華民族就是「求同」，擱置政治紛擾、讓時間解決，就是「存異」；當供奉相同祖先，兄弟即使分家自立門戶，仍是一家人，不是嗎？