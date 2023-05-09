破解Z世代多失業、壯世代低勞參

於過去四十年間，隨著台灣由工業社會轉為服務型經濟，勞動參與逐年下降；相較已開發國家的降減，降幅大、勞參比的持續偏低，兩大現象都值得探究。往下相伴隨的問題則有：如何化解經濟減速之後的投資去化跟社會轉型呢？

有趣的觀察：勞動參與的經年變化，一方面，顯示台灣從低所得轉為高所得國家，無論在高教投資、非勞動所得的補充與獲取機遇，以及部分人的就業移民或廠商到海外拓展的普遍性；尤其是鄰近華人經濟圈，之於其他先進國家的勞動移轉，幾近能以「無縫接軌」方式來轉進！

因此，就台灣情況與其關鍵成因，長期觀察「Z世代多失業、壯世代低勞參」，與西方國家的歷史軌跡其實不盡相同，而有台灣在教育政策的積極調整與地理汲近的特殊性在其間。

另一方面，因應「反全球化」的時代變動，以出口做經濟帶動的幅度會減弱；兼且有在婚、生、養意願上的大減，何況世代歧見日趨擴大、政黨意識對抗也白熱化，朝野更須攜手面對台灣人口老化的提前到臨！

首先，教育投資和前瞻引領，是全國人心之所盼；然則現下由政策所掌控的教育預算與校園內的專業學習，已然出現權責不明與公婆太多的偏差性指導，因而導致急欲退場的高教經營者，無論董事會、師生跟學生家長，於校系定位和自我的未來追求，無不充滿焦慮感。

其次，晚近連番發生駭人聽聞的求職詐騙，輕者成為詐騙案的車手；重者，則是拐騙出國謀職，而淪為廿一世紀版的美洲豬仔，甚至傳聞中的活摘器官。

再則，於數位科技與網路應用的規範上，即使最夯的金融沙盒也時常因法令限制與人亡政息等緣故，缺少延續性；讓廠商營運風險升高，甚至處處碰壁。

諸多關聯問題，在政策面就該做深度分工，共同探索和尋求可能的解決之道；更是追求社會和諧與轉型順遂與否，於最終考驗到來前所必須經歷的過程，非常值得各界付出心血和一起努力。否則，勢將加劇台灣在勞動力的供應短缺、在投資出路受阻之後的去化意願，終而阻礙到企業升級與社會轉型的積極性與全般發展！

舉例而言，高教困境與其任令私校退場的資源耗損與外溢傷害的擴大，不如以公開透明且良善的溝通，從校方財務的改善到師生職涯的選擇，都擬出中、長程的輔導規畫。包括但不限於：國外生源的取得跟合作方式、提供流浪教師安置等，讓他們跟著專職教授合體，得以持續做教學與深度研究的口碑積累。

職是之故，建立起「青銀共好」的世代疼惜，非常有必要；務必讓知識分享、經驗傳承與社會信任，都重作建構！而在資源相對充裕的部會內，尤其高教體系更應當以其資源實力、成員同質性，就議題與改革方案做公開徵求，並逐一擬定對策和有後續的追蹤管考，做成社會的良好示範！