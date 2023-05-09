為什麼進口雞蛋還要補貼？ 蛋的啟示：政府萬能或失能

進口要課關稅，天經地義。WTO為了大家共好，要求大家共同削減關稅，FTA（自由貿易協定）為了要大家更好，也要求簽署國之間零關稅，這是底線。雖說會衝擊到我國傳統產業或農業，但公平競爭的好處如能共享，且政府也寬列受進口損害救助基金補償受損的一方，這是國際貿易「政府治理」之基本要義。

但為什麼進口雞蛋還要「補貼」？這是什麼道理？為確保「明年不會缺蛋」，農委會使下撒手鐧，專案「補貼」進口雞蛋，今年三月已從澳洲進口五百萬顆、四月進口三千萬顆雞蛋；預計五月進口七千萬顆、六月再進口超過五千萬顆雞蛋，且專案補貼進口時間將延長至明年六月。

農委會最近表示，國產蛋加上進口蛋，供應已經增加，限購令將取消。事實上，這幾個月來，為解決蛋荒，幾至不計任何成本。

經濟學的基本原理告訴我們，解決「雞蛋之亂」或更嚴重的「蛋荒」，有更省錢、更福國利民的辦法，美國就是個可參考的範例。

美國雖有「雞蛋之亂」，但卻沒有「蛋荒」，這是因為他們相信市場自我調整的機制，尊重市場的運作。美國著名農經學者傑森拉斯克曾引用俗話所說：「解決漲價的處方還是漲價」。所以在市場裡不會沒有蛋，只是蛋價相當貴，就看您的口袋夠不夠深，是否在這個節骨眼還非吃蛋不可。

這種場景是大家所認同的，不論黨派，大家尊重蛋商公會、蛋雞協會等的說明與論述，根本不需要美國農業部長出來講話，更不用說要道歉。因為美國政府謹守法規「管制」的分寸底線，不會越俎代庖，避免公親變事主。

反觀台灣，迄今廿多年來未修的《財政收支劃分法》，讓中央統包了稅課收入的絕大部分；以二○二○年為例，中央就占有全國財政總稅收的八十二％。

在大有為政府（或財神爺）的領導下，寶島台灣頗似英國作家喬治歐威爾名著《一九八四》裡「老大哥」經營的「動物農莊」；農委會就像變形金剛似搖身一變，成為國營大農莊的莊主，開啟「國進民退」（國營進、民營退）的序幕。

農委會一開始先凍漲蛋價，不可避免地造成升級版的蛋荒；再加上飼料、工資等投入成本的持續上漲，國內蛋雞產業早已奄奄一息，現在農委會還要大量補貼進口雞蛋，蛋雞產業怎堪如此折磨？

同樣的荒謬事也曾發生在阿根廷，該國政府竟然對農產品的出口課重稅、殺雞取卵，且登上經濟學人雜誌二○一四年二月的封面故事，標題是「阿根廷的悲劇：百年來的衰退」，該文結論：經濟無知的民粹是造成阿根廷衰敗的主因。

阿里巴巴集團創辦人馬雲曾說「免費的就是最貴的」。其實，在寶島台灣「補貼共和國」下，廉價的最貴。

中央政府處處補貼，生產補貼、進口也補貼。蛋價終於降下來了，卻花了數百億冤枉錢，這都是我們大家辛苦繳交的稅款；雖有消費者廉價的「個人」小確幸，換來的卻是「共有的悲劇」。

您相信政府是萬能的？是財神爺？這座人為的「心牢」不破、《財政收支劃分法》不修，政府治理不可能會健全。