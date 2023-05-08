陸修反間諜法 赴陸應留意

上月廿六日，中國大陸全國人大常委會通過了修訂版「反間諜法」，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等網絡攻擊等行為」明確為間諜行為，自今年七月一日起開始實施。可以預想，受到這法案影響最大的，除了台商之外，就是到大陸旅遊和探親的一般人。

在全國人大進行修法前，就已經有部分赴陸旅遊和經商的台灣人被對岸情報機構以「涉貪」或有「間諜嫌疑」逮捕的紀錄。雖然使用的都是不同法令，但在習近平上任後，他將「肅貪」和「反間諜」作為打擊「反政府團體」的手段，從二○一二年開始的打老虎行動，除了打掉周永康與薄熙來等大老虎外，也打掉了不少與貪腐集團合作的企業，但同時也有不少無辜的在陸台商被捲入。

在「反間諜法」修正案出台後，可以預想，除了會用於對付內奸外，部分不知情的民眾在大陸也可能會因一些不適當的個人行為，而被相關單位找麻煩。

日本經濟新聞以《在中國做這些可能被當成間諜》，提醒企業和赴陸旅遊的日本民眾應謹慎行動。例如在敏感地點如政府單位或軍營或軍事演習地點附近拍照；盡量避免製作地圖，即便是讓觀光客使用的簡易手繪地圖都有可能惹上麻煩；在大陸與人談話，盡量不要討論到共產黨禁止的問題；沒經大陸官方允許，避免進行民意調查或採訪等。

雖然台灣人多半忠厚老實，但有時候因為不懂當地法令而犯法被捕的狀況時有所聞，尤其這次大陸修法後，因為間諜行為的規範範圍畫得更大，有可能因為只是拍照打卡就被當成間諜逮捕，民眾應多加注意。