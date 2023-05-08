還拿食安風險 換經貿芭樂票？

正值國內消費者憂心美式賣場販售的藍莓遭Ａ肝病毒汙染，很可能已吃下肚之際，蔡政府繼先前開放美國萊豬及日本核災區食品進口後，又釋出將同意加拿大全月齡牛肉進口的消息。由於加拿大牛肉仍有狂牛症疑慮，目前中國大陸、韓國、菲律賓等國仍暫停進口，該決策遭外界批評罔顧對國內畜產業的衝擊與食品安全。

政府又應日本要求，擬放寬進口農藥容許殘留標準，允許日本草莓可使用兩款國內草莓禁用農藥，引發國內草莓農堅決反對。蔡政府對日本農民的體貼，遠高於對台灣農民生計的關切，遭質疑若換成中國大陸要求，蔡政府會有如此高的效率嗎？而政府未能堅持原則，恐平添台灣農漁畜產品的外銷阻力。

在全球化趨勢下，食安已非個人問題而是全球性問題，需要各國間共同加強食安系統維護及合作。面對國內農漁產品相繼遭中國大陸禁運，苦思另闢外銷途徑的蔡政府，正可透過此議題來拓展與國際間的交流和合作，為國內農漁產品出口開拓新的路徑。

正當全球消費者日益重視食安議題，國內消費者對政府食安把關效能卻仍存在諸多疑慮，尤其外銷的農漁產品多次被檢出含有農藥殘留和病蟲害。以外銷為主體的台灣農漁產品，食安與品質是優化競爭力的關鍵，比起大撒幣，政府更應重視全產業鏈的食安管控；可透過強化風險評估、風險管理及風險溝通，積極形塑「台灣生產、食安保證」的品牌形象。但上述放寬措施明顯與此背道而馳，不僅提高國內食安風險，連帶影響台灣農漁產品的外銷，應審慎為之。

衛福部既然評估增修訂食品殘留農藥容許量標準，經審慎評估其總攝取量安全無虞，那麼理應有嚴謹流程，以健全的科學證據作為決策基礎，並主動對外公開，才能減少不必要的爭端。

如何架構產官學與民眾公開透明的溝通管道，是重拾民眾食安信心的關鍵。確保食安就要讓整條食品鏈上的參與者都能努力維護食安。挪威能成為世界領先的水產品生產國和出口國，重要原因即在於政府、業界和研究機構保持密切合作，值得蔡政府借鏡。

蔡政府官員坦言，這些措施與台灣想加入ＣＰＴＴＰ、與美國簽訂台美經貿協定有關，但在台灣民眾忍受誤食含瘦肉精美豬及含日本輻射殘留食品的高度風險後，台灣卻還是遲遲未能加入ＣＰＴＴＰ、簽訂台美經貿協定；蔡政府一連串的讓步，究竟換到什麼實質利益，有必要向國人清楚交代，否則政府官員想再拿國人食安風險，換經貿芭樂票，將很難獲得多數民眾支持。若還執意橫柴入灶，不得民心的結果，將付出慘痛代價！