強化應變 莫讓航空精品變驚品

星宇航空因東京機場側風過大，早班機無法降落，改降名古屋機場，衍生一連串猶如連續劇般的危機處理失當，除進一步影響東京晚班機返程旅客外，更使當天這班困於東京航機後續接飛的洛杉磯航班取消，旅客對標榜「精品」航空的星宇大為吃驚，一片譁然！

首先，因安全考量且可歸咎於不可抗力因素轉降係屬稀鬆平常；但在事件發生後的處置，應先以旅客人道為基礎，降低旅客的不便，星宇的應變顯欠缺訓練，初始展現態度又不願面對補償或賠償，實非航空公司常態。

再論東京早、晚班併班之作法，從旅客安排層面而言，將早班機返程台北旅客與晚班併班作法，雖可降低星宇簽轉他航虧損（簽轉他航方為異常處理常態），但實質上在交通時間加長，已造就旅客嚴重的不便，更別提將旅客關在問題航機的拙劣作法；未料雪上加霜，晚班機航機指示燈異常，最後因機組員法定工時超時且東京機場設有宵禁，因此無法安排旅客住宿飯店，只能久待機艙疲累後，露宿機場管制區。

通案檢視此次事件，明顯反映星宇擴張太快。航機調派牽一髮動全身，因兩架機困於東京，進而導致後續接飛洛杉磯取消；此現象說明我國民航局核發適航證書審核時，未顧及把關航機、組員數量對航線營運影響。張董事長及機組員連夜搭乘其他航空飛往東京，將兩架航機空渡返台，似乎其組員能量也是問題，以飛安論亦有組員疲勞飛安問題。

近來，諸多旅客於網路抱怨星宇班機延誤屢見不鮮，同樣呈現民航局對星宇航空管理的責無旁貸，未有效控管開航審查及監督航機妥善率，官員不應現在才公開評論「機隊數量還不夠」，機隊數量可是核發航線證書與航機務審查的重要指標。

星宇問題連連，應回歸按部就班的發展。從日前的諸多航點因使用疫情前他航歸還時間帶，導致疫後航班陸續取消，到近期發現一連串問題，都顯露出「星宇準備好了嗎？」的警訊。在疫情期間因擴大虧損，急於營運套現之心可以理解，但綜觀國際航空失敗案例，多數均是快速擴張，機組人力、服務、財力、機隊各方面無法跟上應變所致，星宇不得不慎！

航空產業屬各國高強度管理產業，宵禁就是規範，豈能有預設立場破例之期待？流管影響更是疫情前各大機場常態，航空組員超時、客人清關問題，已是航空公司遇班機異常時首要通盤考量因素，同時星宇未進行旅客合宜之基本生理需求協助，盡曝其應變能力失格。當不斷耗費大量成本於各通路包裝廣宣，何不於第一時間花費相較廣宣成本九牛一毛的成本，彌補回饋旅客？莫讓標榜的精品航空變成「驚品」航空！